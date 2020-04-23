Dear Jane疫情下留錄音室專心做新碟　慘情歌先代表到自己曲風？

近期Dear Jane《銀河修理員》大熱，而他們籌備今年推出情歌大碟的進度亦未受疫情影響，今日出席商台活動時更透露，他們與填詞人黃偉文的合作要從十年前談起。

Dear Jane與Wyman在《銀河修理員》首度合作，不過原來雙方早已有合作機會，結他手Howie則指：「原來十年前我哋有一首歌係俾佢填，但係最後嗰首歌都冇機會出。佢仲講笑咁同我哋講『等咗十年先有機會再合作』，咁我哋依家當然覺得好開心啦。」近期Howie為三個不同單位作曲，剛好這三首作品全部由Wyman填詞，當中亦包括Dear Jane新歌《哀的美敦書》。眾人亦預告作品將於短期內推出：「等Tim錄完唱歌嘅部分，第二日就會出㗎啦！」

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《銀河修理員》帶出情侶間互相支持的故事，MV推出後數日登上YouTube熱門影片第1位，令四子都喜出望外。他們亦希望在疫情下藉歌詞為香港人打氣：「呢首歌除咗係講男女嘅愛情路之外，亦都可以講人與人之間點樣喺一個咁艱辛嘅時期撐住大家。」主音Tim 認為疫情下成員長時間身處家中或錄音室，加快大碟《Limerence》製作進度。不過Dear Jane於今年赴內地、澳門等海外城市開巡迴演唱會的計劃就要延遲，Howie就承諾疫情過後各個演唱會必定按原定計劃進行。

Dear Jane仍以今年推出大碟為目標，新碟中10首歌將透過不同曲風表達各個戀愛故事，與《銀河修理員》的甜蜜相反，《哀的美敦書》將會是首悲情歌。他透露專輯內作品將以慘情歌為主：「開心嘅愛情得一種，結埋婚，仲生埋小朋友，咁咪開心囉；但係慘嘅就有好多種，俾人飛、一齊飛大家、出軌，原來填一隻碟係可以有好多慘嘢講。」