用5首歌挑戰愛情道德底線　羅志祥愷樂一早為偷歡埋下伏筆？

「這個世界最壞罪名 叫太易動情」明明知道自己已有另一半，但遇到其他異性誘惑時，你又有否試過因一時衝動而犯錯？讀者若然對以下5首談出軌的作品有所共鳴，就只能希望大家能藉歌曲找到慰藉。

陳奕迅 – 《無人之境》

2009年推出的《無人之境》完整刻畫出軌者的心理，有不少網民至今仍以此曲看偷情。「但我喜歡這罪名」，有人甘願因眼前誘惑放下情感上的理智，開始一段地下情。過程中為免被正印發現，凡事都加緊小心。「共你隔著空在秘密通電 挑戰道德底線」，明知道這段愛情最後仍是沒結果，但偷情者仍希望繼續，貪一刻樂極忘形。

周柏豪 – 《傳聞》

與《無人之境》相反，《傳聞》以被叛者出發。真愛就是相信對方最愛的人仍是自己，因此主角明知道另一半有外遇，仍選擇不跟蹤伴侶的行跡，遇到對方批評仍安然接受，無奈最後仍敵不過第三者。歌詞中的傳聞就是另一半背著主角開展多段地下情，無奈主角不願相信的這些傳聞，卻無預警地逐一成真。

盧巧音 – 《三角誌》

《三角誌》看似將偷情看得十分豁達，在另一半出軌後仍祝福對方，但一句「最不可靠是愛情」，就道出對方出軌後主角對愛情變得悲觀。甚至最後「外遇萬千燦爛像明星」，主角亦看似習以為常，深知「我們無人能得勝」，陪著自己走到最後的極大可能不是初戀。

太極樂隊 – 《偷食》

說到出軌，太極在1995年《Utopia》專輯中，其中一首正是以《偷食》命名。歌詞談主角在夜店中抵擋不住誘惑，透過煙酒令自己迷糊，在舞影中以沉醉於女色之中。在因葵的歌詞中，人之所以喜歡偷食，慣於偷食，只求達到目的——尋找無限的慰藉。

愷樂 - 《三人行》feat. 鼓鼓 /羅志祥

愷樂在2017年與羅志祥及鼓鼓合作，推出歌曲《三人行》。歌曲談兩男一女的關係，探討感情世界裡的三角關係，點出年輕人面臨愛情時對於愛情及友情的兩難。在羅志祥與周揚青分手事件後，網民紛紛聽歌「朝聖」，更有人指：「原來伏筆這麼早就埋下來了啊！」