一首歌總結Wyman人生首40年　黃偉文與張愛玲的處世哲學

黃偉文是張愛玲迷，大概有留意Wyman的作品，甚至是社交平台也會知道。Wyman在多年的填詞作品當中，不多不少也隱藏著他對張愛玲的崇拜，其中一首作品更是總結了Wyman前40年人生的領悟，這首作品便是2013年Wyman寫給王菀之的《小團圓》。

昨晚王菀之在IG上自彈自唱《小團圓》，身為填詞人的黃偉文看到立刻興奮得轉載到自己的IG，又感慨寫下：「深夜於毫無預兆之下被心愛的歌襲撃⋯⋯是種舒服的脆弱。我前世做了什麼好事遇到這首歌這歌手。」證明他對《小團圓》及王菀之特別喜愛。今早Wyman又再於IG的限時動態上分享：「大概我首40年對人生的領悟都寫進這一首歌裡面了。」

有讀過張愛玲《小團圓》便會知道，這首作品是致敬之作，而歌詞當中一句，也巧妙地道出了張愛玲的人生觀：「在最壞時候 懂得吃 捨得穿 不會亂」。小說《小團圓》其實是張愛玲的半自傳，當中主角盛九莉正是影射著張愛玲本人。張愛玲說自己是一個拜金主義者，出生在世界的最動盪的時刻，雖然家世顯赫，但在政權交替、社會的不安下，讓她活得最實在的，正是一張張的鈔票，她強調：「我不知道錢的壞處，只知道錢的好處。」張愛玲人生中第一份稿費，是投了一張漫畫到《大美晚報》，賺了五塊錢，她立馬拿來買Tangee的唇膏，媽媽怪她不把鈔票留著紀念，她卻說：「對於我，錢就是錢，要買到各種我所要的東西。」

張愛玲的生活態度，或許不多不少也影響了Wyman的人生觀

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從黃偉文身上，也能找到張愛玲的精神，說他是拜金主義或許太誇張，不過Wyman絕對是一位享樂主義者，眾所周知，Wyman愛購物，尤其時裝，如果填詞是他的工作，或許時裝才是他的嗜好。在王菀之的《小團圓》中，Wyman講述了一套生活哲學，對人生要做最壞的打算，因為世事難料，當事情不如願，有適當的心理準備你才能以平常心面對，只有吃得好、穿得好才是你能親手掌控好的部份，人生苦短，又為何不對自己好一點，試一些從未試過的事物？「在最壞時候 懂得吃 捨得穿 不會亂」放在現時疫情猖獗、動盪不安的社會狀態下，似乎也是一種積極的生活態度。

Wyman為林宥嘉填《壞與更壞》時，也提倡《小團圓》當中的精神