一首歌總結Wyman人生首40年　黃偉文與張愛玲的處世哲學

黃偉文是張愛玲迷，大概有留意Wyman的作品，甚至是社交平台也會知道。Wyman在多年的填詞作品當中，不多不少也隱藏著他對張愛玲的崇拜，其中一首作品更是總結了Wyman前40年人生的領悟，這首作品便是2013年Wyman寫給王菀之的《小團圓》。
昨晚王菀之在IG上自彈自唱《小團圓》，身為填詞人的黃偉文看到立刻興奮得轉載到自己的IG，又感慨寫下：「深夜於毫無預兆之下被心愛的歌襲撃⋯⋯是種舒服的脆弱。我前世做了什麼好事遇到這首歌這歌手。」證明他對《小團圓》及王菀之特別喜愛。今早Wyman又再於IG的限時動態上分享：「大概我首40年對人生的領悟都寫進這一首歌裡面了。」
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. 翻開 你的 小說 快樂是 消失於哪篇 . 聰明 何處 才累積到 使你學會 望闊點 鏡破了 看著那閃亮 而不是碎片 誰的書 寫到盡處 居然會如願 自傳中 千轉萬轉 竟如初所算 在最壞時候 懂得吃 捨得穿 不會亂 其實你 又怕苦 又怕酸 難免 做個壞一點的打算 缺陷才像圓 人生方好演 . 一起約好過年 缺席人物 多於往年 只能齊集 仍在的臉 趕快地拍下照片 你要記 記住這歡聚 而不是太短 誰的書 寫到盡處 居然會如願 自傳中 千轉萬轉 竟如初所算 在最壞時候 懂得吃 捨得穿 不會亂 其實你 又怕苦 又怕酸 難免 做個壞一點的打算 缺陷才像圓 誰的書 寫到盡處 居然會如願 自傳中 千轉萬轉 竟如初所算 在最壞時候 懂得笑 哭得出 不會亂 其實我 亦怕苦 亦怕酸 難免 做個壞一點的打算 錯誤才越甜 . 在最壞時候 想一遍 這一點 好片段 . #小團圓 #黃偉文 #loveformusic #❤️
有讀過張愛玲《小團圓》便會知道，這首作品是致敬之作，而歌詞當中一句，也巧妙地道出了張愛玲的人生觀：「在最壞時候 懂得吃 捨得穿 不會亂」。小說《小團圓》其實是張愛玲的半自傳，當中主角盛九莉正是影射著張愛玲本人。張愛玲說自己是一個拜金主義者，出生在世界的最動盪的時刻，雖然家世顯赫，但在政權交替、社會的不安下，讓她活得最實在的，正是一張張的鈔票，她強調：「我不知道錢的壞處，只知道錢的好處。」張愛玲人生中第一份稿費，是投了一張漫畫到《大美晚報》，賺了五塊錢，她立馬拿來買Tangee的唇膏，媽媽怪她不把鈔票留著紀念，她卻說：「對於我，錢就是錢，要買到各種我所要的東西。」
張愛玲的生活態度，或許不多不少也影響了Wyman的人生觀
從黃偉文身上，也能找到張愛玲的精神，說他是拜金主義或許太誇張，不過Wyman絕對是一位享樂主義者，眾所周知，Wyman愛購物，尤其時裝，如果填詞是他的工作，或許時裝才是他的嗜好。在王菀之的《小團圓》中，Wyman講述了一套生活哲學，對人生要做最壞的打算，因為世事難料，當事情不如願，有適當的心理準備你才能以平常心面對，只有吃得好、穿得好才是你能親手掌控好的部份，人生苦短，又為何不對自己好一點，試一些從未試過的事物？「在最壞時候 懂得吃 捨得穿 不會亂」放在現時疫情猖獗、動盪不安的社會狀態下，似乎也是一種積極的生活態度。
Wyman為林宥嘉填《壞與更壞》時，也提倡《小團圓》當中的精神