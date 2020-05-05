5首廣東情慾歌　肥媽一首「校歌」唱足24年依然被網民推崇！

組合C AllStar成員SoulJase(何建曦)單飛後專攻R&B風格，日前他推出新歌《禁區》MV，聯乘鍾舒祺用音樂探討男女情慾之事。性事在華人社會向來被視為禁忌，所以情慾歌不是廣東歌的主流題材，而填詞人如何優雅地談性，那種錯摸、若隱若現的文字遊戲就是吊人胃口的地方。現在為人盤5首廣東樂壇裏，大膽以情慾入題的作品。

1.《禁區》SoulJase、鍾舒祺

新鮮滾熱辣的情慾廣東歌，SoulJase一向拿手R&B風格，本身這種音樂風格就帶一種蠢蠢欲動，互相試探的味道，他與鍾舒祺唱腔挑逗大家的耳朵，而歌詞將男女之事逐步描繪，填詞人Oscar用上不同意象作隱喻，在情色的界線游走，只要大家稍稍多用一點想像力就能明白箇中意思。

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SoulJase與鍾舒祺合唱的新作《禁區》，以男女情慾為題配以R&B曲風演繹非常到位。

2.《濕濕的夢》My Little Airport

本地文青心中的「飛佛」組合My Little Airport向來以廣東話入詞，歌詞訊息往往都引人反思，題材由社會時事，到自身煩惱都涉獵。《濕濕的夢》歌詞其實相對顯淺明白，避開「禁語」但又能形象化地描繪出男女之事的過程，就如歌詞最後一段：「噢 來跟我做趟運動／還請你帶我配合你節奏之中／誰使我再次自覺是有用／全因你流出了澎湃洶湧」大家聽完就會明白。

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My Little Airport是不少文青喜愛的組合，歌詞題材涉獵不同範疇，當然「濕濕」的事也包括其中。(My Little Airport Facebook圖片)

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3.《我要》葉德嫻

「我／我要／我要你／我要你愛」歌曲頭一句已表達出曲中人的渴求，蠢蠢欲動已不足以形容，說白一點就是「猴擒」。由填詞鬼才林振強操刀的歌詞，將渴望之情寫得恰到好處，點到即止，從葉德嫻口中唱出你不會覺得違和，因為她以往在電影中演過不少大膽破格的角色，如《黑馬王子》劉德華的母親「十三姐」、《逃學威龍2》中的Madam Wong，一樣是咩都夠膽死的角色。所以聽到葉德嫻唱《我要》不會覺得不雅，反而帶點諧趣容易令人受落。

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葉德嫻無論演戲、唱歌都有個人風格，唱《我要》的時候都感覺到歌聲中有戲！(資料圖片)

4.《划艇真輕鬆》彭健新

看見到彭健新這個名字，第一時間會想起已過身的小狗OK仔，以及溫拿樂隊，其實他在80年代推出過多張個人專輯。1984年推出的《一闕短歌》之中，一首名為《划艇真輕鬆》的作品由無厘頭鬼才林敏聰填詞，以划艇比喻男女之事，其中一句「棹艇真輕鬆／驟然滑進山窿／驟然滑進山溪／溪裡水將我湧」看似平常在寫風景的歌詞，只要你動動腦就能代入其中有畫面。

鼓健新在80年代推出過個人專輯，其中《划艇真輕鬆》一曲簡直啜核。(視覺中國圖片)

5電影《紅燈區》插曲(又名《校歌》)肥媽

「將個膠笠戴落__ __ __」一句堪稱經典，出現在電1996年電影《紅燈區》之中，由肥媽Maria Cordero主唱，網上籠統稱作校歌，又稱作《我任你話事》，原曲為《古惑仔1之人在江湖》的主題曲《我話事》。不管哪個才是官方歌名，只要聽到頭一句，馬上有肥媽聲如鴻鐘的畫面出現，只聽一次包你上腦。

點擊睇肥媽唱《紅燈區》校歌

肥媽這首「校歌」非常經典，識唱一齊唱！(影片擷圖)

肥媽唱校歌，睇住歌詞一齊唱喇喂！(按圖放大)