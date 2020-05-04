張敬軒IG貼千字文教唱歌　回望自己04-08年錄音：根本是災難！

張敬軒近日在交平台再次活躍起來，他在今日凌晨突然貼出千字文教大家唱歌，從Phrasing(樂句劃分)、作品分析、個人聲線特質以及咬字四個範疇去分析，並引自己的「壞習慣」作反面教材，可看出軒仔鑽研唱歌這回事的認真，亦感受到藝術家對造詣的追求是無止境。

軒仔貼出2016年以「降兩度」身份翻唱徐小鳳金曲《無奈》的片段，稱之為「壞習慣教材」，附以千字文去解釋當中要改善的地方。事源軒仔近來認識到幾位喜歡音樂的年輕人，他們都是聽軒仔的作品長大，潛移默化下亦學足了軒仔的歌唱習慣，軒仔見狀反對他們將自己的唱歌方法套用到他們的唱法之中，所以長文詳細分析。

軒仔凌晨發千字文向大家分享歌唱心得，更仔細地從四個不同角度切入，讓大家了解唱歌是怎樣的一回事。(網頁擷圖)

Phrasing(樂句劃分)

軒仔認為處理分句是取決於個人審美，他的養份來自小時候的傳統戲曲訓練，以及曾經接觸過的樂器，他也不避嫌說以往自己的演繹容易出現「作狀」的問題，因為他處理Phrasing的技巧是以樂器為審美基準。而且，他近年多著重自己的共鳴與發聲位置，所以很容易跌入「撚歌」陷阱，特此提醒大家。

唱得之中如張敬軒都覺得自己唱功有未盡如意的地方，他自己也不停在尋求進步空間及方法。(資料圖片)

好多人都鍾意聽軒仔唱歌，甚至會模仿他的唱法，但他提點大家要找到自己的個人特色。(按圖放大)

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作品分析

軒仔指出，歌手收到歌詞等如演員收到劇本，要先了解旋律徊歌詞所建構的故事，歌手的身份就如當事人或說書人。另外，當編曲已完成，就需要消化編曲所營造出的氛圍，再將自己的角色融入音樂之中。他提點大家，不應該將別人的歌唱方法未經自己思考就放到作品之中，因為他本人也會出現情緒過火的時候，所以大家要自己拿捏。

張敬軒認為唱歌是講故事方式的一種，所以如果理解、代入音樂之中是每個喜歡唱歌的人要著眼的地方。(資料圖片)

個人聲線差別

軒仔透露自己17歲開始便行走江湖，到過很多音響災難的場地登台，那時候嗌破喉嚨都無法聽見自己唱甚麼。即使他不煙不酒，長久以來他的聲帶都有一定損耗，他坦言不復17、18歲當年勇可以每次硬推上High C、High D。軒仔認為，每人的身體構做不同，不能夠要求每個人都用用同一個發聲位置或者共鳴方法唱歌。軒仔又拍出，現在聽回04-08年的錄音根本是災難，因為當時一入有冷氣的地方，鼻子就完全廢掉，所以只好靠用力讓自己上到高音，不科學的發聲方法會很快為聲帶帶來永久性的創傷。

每人的身體給構不同，要清楚自己聲線的特質，並尋找一套自己合用的方法。(資料圖片)

咬字

軒仔是廣州人，本身廣州的廣東話與香港的廣東話已有不同，尤其是N和L為聲音的字；加上他本人是聽張國榮、陳百強、羅文等人的作品長大，或多或少都有影響。而且他指出，每個都年代都有該年代的審美標準，當年的字正腔圓在今天可能也要作微調；近年他注意到咬字要盡量放鬆，雖然未盡如意但他深信還有進步的方法。

軒仔認為不同年代有不同的審美標準，光是咬字這一環由羅文的年代到現今改已改變不少。(資料圖片)

軒仔最後作總結，他認為唱歌始終也是說故事方式的一種，每個人都應找到配合自身先天條件的歌唱方法，雖然每人都是從臨摹學起，但不應因此成為自己的牽絆。他本人從三年前開始用「減法」唱歌，即是以情緒的表達行先，以往習得的技巧只是輔助，追求自然流露的狀態。

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