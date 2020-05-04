郭富城母親節前夕開慈善演唱會　哽咽籲樂迷珍惜與母親相處時光

繼早前「歌神」許冠傑舉辦《許冠傑同舟共濟 Online Concert》發放正能量後，舞台王者郭富城亦於母親節前夕（5月9日）下午5時舉辦《郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》，除為舞蹈員及電影幕後工作者籌款，亦希望觀眾把握母親節當日與媽媽相處。

郭富城於5月9日舉辦《郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》，為舞蹈員及電影幕後工作者籌款。（資料圖片）

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郭富城從舞蹈員出身到成為四大天王之一，一直都得到媽媽在背後支持。他日前接受網上頻道《健康‧旦》訪問，期間憶起在二月離世的母親時一度哽咽，亦道出心中一大遺憾：「大家都希望可以陪伴自己老邁嘅母親，但係因為自己工作上嘅關係，好多時都唔可以真係做得到。我覺得呢個係遺憾嚟嘅，但係另一邊廂，媽媽見到自己有成績嘅時候，佢係安慰嘅。」

郭富城認為母愛十分偉大，母親節意義重大，故此選擇在母親節前夕開慈善演唱會，正好提醒樂迷在正日陪伴媽媽：「希望大家睇到呢個show之後，喺呢個禮拜到正日嘅時候唔好錯過呢一日，為你哋自己身邊嘅母親做返啲嘢，請佢哋飲餐茶又好，買個菠蘿包畀佢哋食都好，都係對母親嘅一種敬意。」

郭富城去年亦聯同多位小朋友，在海港城大跳《Baby Shark》城城版。（按圖放大）（資料圖片）