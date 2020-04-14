許冠傑效應連容祖兒都中招　半夜自彈自唱歌神情歌作品

容祖兒罕有地自彈自唱歌神名曲。 (IG圖片) 歌神許冠傑日前(12/4)首度在網上舉行直播演唱會《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》獲得空前成功，共錄得255萬人同時觀看直播，除了是因為歌神許冠傑的號召力外，他的經典歌曲的確曾打動不同年齡階層的樂迷，而容祖兒也不例外。由於許冠傑的歌神效應太強，容祖兒昨晚也禁不住要在IG上Po片自彈自唱歌神的經典作品，包括《難忘你》及《雙星情歌》。 容祖兒在IG影片中留言表示：「聽完阿Sam唱罷佢嘅一首又一首金曲，那種說不出話來的感覺一直纏繞着我。對的時間聽對的歌那種化學作用實在太強大了，我忍不住也要獻醜，彈得太差所以考慮了很久才po，祝一覺醒來明天會更好。」

容祖兒又不忘提醒樂迷要「Stay Home」。 (IG圖片)

重溫歌神當日的精采演出

+ 3 + 2

其實Joey對歌神的著迷是來自她媽媽，而歌神進行直播當日，Joey也有跟媽媽一起觀看：「小時候已經把歌神許冠傑的歌都背得滾瓜爛熟，卻從未細味每句蘊藏的意思。經過歲月的洗禮，面對着不同的人和事，今天在這個我們都感覺到不容易的日子。有幸和媽媽能再次欣賞SAM唱出每一字一句(我媽媽是SAM的忠實歌迷) ，我感覺到被觸動到我內心最深處，感動得熱淚盈眶，片刻說不出話來，每一首都是我們的心聲。音樂真的很神奇，它把我瞬間帶到最美好的時光，是最好的治療。雖然距離回復正常的日子還有一段時間，但今天看到歌神能夠在美麗的維多利亞港旁邊配合溫暖的夕陽演出，實在是莫名的鼓舞感激SAM 給我們這一把療癒聲音之聲。」