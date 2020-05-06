金像獎2020｜盧凱彤奪最佳電影歌曲　岑寧兒：你是我一輩子的幸運

由於疫情關係，今屆香港電影金像獎沒有鋪張的安排，只在網絡上簡約的宣布得獎結果，流程大概10分鐘便完成。沒有往年的緊張感，也沒有往年的感人致詞，不過對林二汶來說，不論過程如何、結果如何，今年也值得記住，因為她與已故好拍檔盧凱彤雙雙以作曲人身份入圍「最佳原創電影歌曲」。曾是最好的拍檔，今屆金像獎中又是最好的對手，林二汶為電影《金都》編寫同名主題曲，由鄧麗欣主唱；而盧凱彤的遺作《Fly》則交由好友岑寧兒主唱，為電影《少年的你》爭取了一席之位。結果在直播當中出爐，今屆「最佳原創電影歌曲」為《少年的你》片尾曲《Fly》，亦意味著電影主題曲班底盧凱彤、吳青峰及岑寧兒獲得此項殊榮。

爾冬陞在直播中宣布，今屆「最佳原創電影歌曲」由《少年的你》主題曲《Fly》奪得。（影片擷圖）

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林二汶在IG上貼出與盧凱彤生前合照。（林二汶IG圖片） 昨夜凌晨，林二汶有感而發，在IG上貼出跟盧凱彤最後一次在頒獎禮後台的合照，並分享內心感受：「我跟你到過很多個頒獎禮，從一起去第一個頒獎禮的新鮮刺激，到最後一次一起去頒獎禮的熟練與冷靜，我都記得。關於獎項，後來的你我都不執著了，也說不清有沒有真的執著過。明天有一個將要舉辦的頒獎禮，不過誰都不會出席，疫情還未完結，而我居然很想跟你一起在這個頒獎禮的後台溜達。我期待這個沒有舉辦的頒獎禮，我渴望跟你一起在紅地毯上瀟灑地走過，我很掛念這個應該跟我一起走過這段路的你。一切都不會這樣發生，也不再會發生。這是生命是嗎？熱烈期待過的，總有一天會變得淡然，明明天崩地裂或是興高采烈的，也可以靜靜過去。21個月前的今天，我待在你的家，沒有吃東西，寫好一篇短短的文字交待了心情，就繼續忙碌地處理該為你處理的一切事。記得那天，寫好文字之後，我在廚房站著，心臟嘣一聲裂開了，那一刻我明白，原來天，真的塌下來，但我也不過是靜靜地站著。21月後的今天，我還在寫一篇小小文字，然後我也會很忙碌，生活中繼續有很多事要忙。兩天也一樣，在最瘋狂或是最值得慶賀的時候，忙碌地，靜靜地度過。恭喜我們，我最親愛的，嗯。」昨夜凌晨，林二汶有感而發，在IG上貼出跟盧凱彤最後一次在頒獎禮後台的合照，並分享內心感受：「我跟你到過很多個頒獎禮，從一起去第一個頒獎禮的新鮮刺激，到最後一次一起去頒獎禮的熟練與冷靜，我都記得。關於獎項，後來的你我都不執著了，也說不清有沒有真的執著過。明天有一個將要舉辦的頒獎禮，不過誰都不會出席，疫情還未完結，而我居然很想跟你一起在這個頒獎禮的後台溜達。我期待這個沒有舉辦的頒獎禮，我渴望跟你一起在紅地毯上瀟灑地走過，我很掛念這個應該跟我一起走過這段路的你。一切都不會這樣發生，也不再會發生。這是生命是嗎？熱烈期待過的，總有一天會變得淡然，明明天崩地裂或是興高采烈的，也可以靜靜過去。21個月前的今天，我待在你的家，沒有吃東西，寫好一篇短短的文字交待了心情，就繼續忙碌地處理該為你處理的一切事。記得那天，寫好文字之後，我在廚房站著，心臟嘣一聲裂開了，那一刻我明白，原來天，真的塌下來，但我也不過是靜靜地站著。21月後的今天，我還在寫一篇小小文字，然後我也會很忙碌，生活中繼續有很多事要忙。兩天也一樣，在最瘋狂或是最值得慶賀的時候，忙碌地，靜靜地度過。恭喜我們，我最親愛的，嗯。」

而《Fly》的主唱人岑寧兒在IG上發文：「記得某年在香港金像獎的後台，就是妳穿大露背讓紋身曝光又得獎的那年，我們各自走完紅地毯在後台沒事做的時候，我跟妳講過：我其實好恨唱金像獎㗎，由細到大都，尤其係提名就有得唱一首嗰種。當時誰會想到今年今天我們幾個一起被提名的，會是直播半小時的金像獎呢。不過對於任何形式的轉變，事情的發生或突然不發生，我的反應好像都不會很大了。可能因為這21個月來，妳的缺席天天都在提醒著我‘無常’吧。從認識妳那天開始，我就不想錯過任何一個跟妳合作的機會，無論是妳在演出的時候突然叫我上台，我在巡演的時候叫妳幫我拍照，妳幫我彈吉他，我幫妳唱和聲，無論是以什麼形式，我都不會放過。以前是，現在是，以後也是。能與妳成為好友，是我一輩子的幸運。妳是我最有才華，我最想念的朋友。」