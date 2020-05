金像獎2020｜鄭秀文6度失落影后　為角色曾陷抑鬱靠意志走出谷底

5月6日是《香港電影金像獎頒獎典禮》公布結果的大日子,今年憑《花椒之味》和《聖荷西謀殺案》入圍最佳女主角提名的Sammi鄭秀文似乎未有對獎項有太大競爭之心,不過畢竟今次已是Sammi第六度入圍,加上Sammi在《花椒之味》中的蛻變,影迷更覺得「影壇欠Sammi一個交代」,十分希望今年Sammi可以捧獎回家,一完眾人心願。

《長恨歌》曾被視為Sammi從商業電影轉型到藝術電影的一大步。(《長恨歌》劇照)

冒哮喘危險演好角色

事實上Sammi的影壇路也不容易,向來演商業片居多的她,票房從來不成問題,但作為演員,去到某個階段都想衝擊獎項,可惜就在這條路上令Sammi衝出個「問題」來。

2005年Sammi出演關錦鵬導演的《長恨歌》,她為了戲中角色王琦瑤付出極多,推掉所有工作為了學標準的普通話、冒着哮喘復發的危險,在零下穿極單薄衣服拍戲、因應劇情需要在短時間裡減肥增肥再減肥等等,但最後出來的效果觀眾並不賣脹,更成為Sammi患上抑鬱病的導火線,令她徹底崩潰。

Sammi今次都有為《聖荷西謀殺案》增肥。(電影劇照)

抑鬱導致自暴自棄

抑鬱症是個非常可怕的病,不容易康復,極需要身邊的人支持,當年Sammi閉關自己整整3年時間,甚至有傳出她自殺的消息,甚是令人痛心且擔心。抑鬱症心底有極多掙扎,內心所承受的壓力更不是旁人單憑想像可感受到,當時Sammi曾試過一星期不沖涼、暴飲暴食、一度肥到72kg,天天面對負面情緒,另一方面Sammi在這段低谷期間其實用盡了辦法來為自己療傷。

Sammi有一種對於運動的堅持,她可以一日運動7小時!(Sammi IG)

借畫畫、旅行走出谷底

Sammi首先完全退出了娛樂圈,幾乎跟外界斷絕聯繫,當年令影迷感到相當可惜,但為了她身體健康着想,的確需要給予她足夠的時間和空間。其後Sammi藉着畫畫、寫詩、信仰和背包旅行來療傷,當中成為基督徒一事令她起了很大的變化,到處走走看世界更令她的笑容變得愈來愈多,更明白了沒有甚麼比起生命更來得重要。

去年的爆出的「安心事件」,令外界極怕Sammi會舊病復發。(黃心穎IG)

但去年的爆出的「安心事件」,許志安和黃心穎偷食一事震驚外界,令到粉絲極其擔心會引起她的抑鬱症復發,Sammi以哥林前書13章7節「love never gives up,never loses faith,is always hopeful, and endures through every circumstance。」(凡事包容,凡事相信,凡事盼望,凡事忍耐)來表示原諒許志安,又講到不放棄對方,互相糾正,互相提點。

Sammi滿有善心,關心基層社會人士需要。(Sammi IG)

投入社會助貧苦抗疫

在近半年香港陷入新冠肺炎的影響,不少基層人士都缺乏口罩,一個即棄口罩洗完再洗,Sammi同樣有關心到社會需要,聯合古天樂一同做善事派口罩,一位天后級的人馬從來都沒有因為自己的身份、地位將自己放在一個高位之上。

早前《長恨歌》的導演關錦鵬在香港電影編劇家協會中提到Sammi,談及再度跟Sammi合作拍《八個女人一台戲》的故事,Sammi當時跟他說:「阿關,當年《長恨歌》我拍得唔好,今次我要還返套我做得好嘅戲俾你。」而該電影正是《八個女人一台戲》。事實上Sammi在經歷大大小小的事件後,於《花椒之味》和《八個女人一台戲》中都有大進步和蛻變,今年仍未能憑《花椒之味》封影后,令人失望至極。