金像獎2020｜林二汶盧凱彤同奪電影音樂獎項：想跟你在後台溜達

第39屆香港電影金像獎今日宣佈賽果，林二汶憑電影《金都》擊敗金培達、波多野裕介等作曲人，贏得《最佳原創電影音樂獎》，與盧凱彤（Ellen）一起贏得今年金像獎電影音樂相關獎項。

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二汶今年憑電影《金都》先後入圍《最佳原創電影歌曲》及《最佳原創電影音樂》，前者由Ellen憑岑寧兒主唱的《少年的你》片尾曲《Fly》獲得，而二汶就首度贏得《最佳原創電影音樂》，意味at17兩位成員在今屆金像獎都有斬獲。二汶曾在2013年與李端嫻共同創作電影《華麗之後》配樂，最後雖然獲得第32屆金像獎提名，但當年不敵憑《寒戰》競逐的前輩金培達，無緣《最佳原創電影音樂》獎。

二汶在宣佈賽果前夕於社交平台上載與Ellen最後一次參與頒獎禮的後台合照，並發長文懷念昔日在頒獎禮會場的點滴：「我跟你到過很多個頒獎禮，從一起去第一個頒獎禮的新鮮刺激，到最後一次一起去頒獎禮的熟練與冷靜，我都記得。關於獎項，後來的你我都不執著了，也說不清有沒有真的執著過。明天有一個將要舉辦的頒獎禮，不過誰都不會出席，疫情還未完結，而我居然很想跟你一起在這個頒獎禮的後台溜達。我期待這個沒有舉辦的頒獎禮，我渴望跟你一起在紅地毯上瀟灑地走過，我很掛念這個應該跟我一起走過這段路的你。一切都不會這樣發生，也不再會發生。」

二汶在頒獎前夕發長文，懷念與Ellen出席頒獎禮的點滴。（林二汶Instagram圖片）

二汶在文中提早互相祝賀，並指：「21個月前的今天，我待在你的家，沒有吃東西，寫好一篇短短的文字交待了心情，就繼續忙碌地處理該為你處理的一切事。記得那天，寫好文字之後，我在廚房站著，心臟嘣一聲裂開了，那一刻我明白，原來天，真的塌下來，但我也不過是靜靜地站著。21月後的今天，我還在寫一篇小小文字，然後我也會很忙碌，生活中繼續有很多事要忙。兩天也一樣，在最瘋狂或是最值得慶賀的時候，忙碌地，靜靜地度過。」