蔡卓妍痛失珍藏郭富城唱片歌詞本　小美出手：返公司試下搵畀你！

最近在新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）疫情下，藝人紛紛安在家中。自馬來西亞回國的阿Sa蔡卓妍，即使完成14天自我隔離仍選擇在家培養新興趣。今日她在Instagram上分享家中郭富城、鄭秀文和黎明等讀書時期珍藏CD。阿Sa更指自己幾乎擁有郭富城全部唱片，證明自己是Aaron頭號粉絲。

阿Sa視這些「出土文物」為寶藏，全因她小時候要買到偶像的唱片是相當困難：「細個一定要默書10次100分，阿媽先至會買一隻比我，大個少少就要儲幾個月零用錢先買到。」不過這些唱片都留下歲月的痕跡，部分唱片在沒有妥善保存下，包裝已變得十分殘舊，更遺失部分唱片內的歌詞本，令阿Sa大感後悔：「一定係超級無敵鍾意聽，聽咗幾萬次以上，本歌詞本睇完又睇睇完又睇，隻碟先會變成咁。有啲後悔，點解唔好好保存，有無人可以畀返啲歌詞本我？」

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這個訴求或許真的能實現。Arron經理人小美隨後在貼文留言指：「我試吓找回給你，星期一回公司找一下。」如果最後真的能找回偶像唱片中的歌詞本，相信阿Sa一定會十分歡喜！

要善用在家的日子，可以參考阿Sa的生活！（按圖放大）（蔡卓妍Instagram圖片）