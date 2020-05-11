【鏗鏘說】林夕不介意內地工作量大減：我可以放下曾經嘅第一生命

填詞人林夕早前與台灣獨立樂團「滅火器」推出《雙城記》，及後其超過3000首填詞作品都被內地音樂串流平台下架，或在填詞欄上被佚名。他近日接受港台節目《鏗鏘說》時再回應「佚名事件」，指現今創作已不考量字眼問題，不認為當時填詞時出錯，直言被除名是光榮的事。

林夕身處台灣，與主持人卓韻芝隔空對話。曾經指歌詞是自己第一生命的他在訪問中主動提到「佚名事件」，又指近年已經預料到一舉一動都會影響自己在內地及台灣的填詞工作：「我可以放下曾經嘅第一生命，我覺得無所謂，如果我驚冇得寫歌詞而你要我掩住吧口唔發聲嘅話，咁咪違背咗初心囉！」曾經為《撐起雨傘》填詞的他已有心理準備，在工作上付出代價，更指：「我覺得俾人佚名都係我嘅一種光榮嚟。」

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節目中主持與嘉賓回顧昔日接受《鏗鏘集》訪問時的片段，而林夕看過1991年分析《皇后大道中》的片段後談到，現今不少樂迷指歌曲在今天猶如一個預言，他卻認為：「其實呢類預言又有乜難預呀？唔使識玄學，唔使算命，都算到一定係咁㗎啦，不過好在旺角未改名啦！」最後林夕更指：「創作係需要有靈魂嘅，綁匪只能夠綁架你嘅肉身，佢搶唔走你嘅信仰，只有神先可以畀你信仰，同埋可以奪走你嘅信仰。」