郭富城自創《唱這歌》抱膝動作　為保狀態以前每日做400下Sit-up

郭富城跳舞快歌首首經典，《唱這歌》最後抱膝遮眼的動作更是他的招牌舞步。當年為《唱這歌》排舞的黃國榮（Sunny），在《郭富城鼓舞．動起來Online Concert 2020》再為城城排舞。他接受《01眾樂迷》訪問時透露，抱膝遮眼正是城城聽歌期間自創的舞步。

Sunny曾為城城《唱這歌》、《狂野之城》等經典快歌排舞，但《唱這歌》的招牌抱膝遮臉動作，卻是城城自創的舞步。（資料圖片）

Sunny在1984年加入TVB舞蹈藝員訓練班時，城城就是同屆學員，二人因而相識。他隨後擔任城城的排舞師，過程中已經培養一定默契。他在分析《唱這歌》的招牌舞步時，Sunny指：「其實係城城自創嘅，嗰時我哋聽聽下歌嗰陣，城城一聽到音樂就做咗呢個動作。我覺得好啱用，做到屹立不倒嘅感覺之餘，亦都見到屬於佢嘅Signature。」

抱膝遮眼的動作難度高，Sunny指城城在表演前會花至少一星期練習：「表演嗰陣個重心要攞得啱啱好，攞得唔準嘅話就會好容易跌倒，所以佢每次都會花好多時間練好呢個動作。」亦嘗試微調，但他認為：「我之後都試過幾take，但係始終都係第一take最恰到好處，畢竟呢啲自發性嘅嘢，好多時都係第一個版本最好。」

經典背後代表城城苦練成果，Sunny指動作難度高，每次表演前都需要練習至少一星期。（郭富城Instagram圖片）

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除了《唱這歌》外，Sunny亦為城城度身設計《狂野之城》及《鐵幕誘惑》等快歌的舞步。其中《狂野之城》舞步來自騎馬的動作，帶出歌曲的驚險及震撼感。說到這首1993年經典作的舞步靈感，不少樂迷都想到2012年韓國歌手PSY爆紅作《江南Style》。雖然兩者都以騎馬動作創造舞步，但Sunny卻未曾比較兩者舞步：「大家都係用手用腳去跳舞，即使舞步靈感係一樣，各自放喺一個開心嘅氣氛同唔開心嘅氣氛，跳出嚟嘅感覺都可以唔一樣。」

城城即使年屆54歲都能保持良好身材及體能，Sunny解釋：「佢真係好勤力，以前每日都起碼做400下Sit-up，近年佢就跑多咗步，每日都會喺跑步機跑至少一個鐘。」即使二人愛吃麻辣火鍋，但Sunny亦從城城身上學到維持身材的秘訣：「我哋打邊爐主要都係食齋，即係唔會食好多肉，同埋都係食六分飽就夠。其實打邊爐都係食湯底個味啫，所以連豉油都會唔點啦。」

Sunny和城城都愛吃麻辣火鍋，但二人都透過運動及飲食控制身材及體能，甚至吃火鍋時材料都以蔬菜為主。（資料圖片）