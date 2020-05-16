周國賢神隱6個月貼《鬼怒川》Demo　原來有「百鬼夜行三部曲」？

周國賢自上年11月清洗個人社交平台後，經歷過紅館騷取消後，神隱5個月終於在上月「重見天日」，他翻唱了一小段宮崎駿動畫《風起》主題曲《ひこうき雲》。到日前周國賢有新動向，在YouTube發佈早在2014年已有的Demo《鬼怒川》，作為「百鬼夜行浪漫系列」最終章。

周國賢日前在YouTube發佈《鬼怒川》Demo，原來這早在2014年已寫起，更加是「百鬼夜行浪漫系列」最終章。(影片擷圖)

周國賢在《鬼怒川》影片簡介中寫上：「2008-2012年間，和梁栢堅合作了三首歌。第一首是《赤城千葉》、第二首是《離魂記》，這是我們的百鬼夜行浪漫系列的第三首《鬼怒川》。這個錄音只是demo階段而已，可是我不想將三首的時差給撕裂得太遙遠，亦不知未來有沒有機會灌錄這『鬼夜』之最後一章，所以決定把這demo公開面世，希望大家喜歡。」網民期待已久終於見到周國賢有新作，紛紛留言支持，更大讚Demo版本已經令人一聽難忘。另外有網民留言指《鬼怒川》的副歌有著《離魂記》的影子，周國賢本人親自回覆說：「i wrote both songs in 2008~2009…」(我在2008-2009年期間創作這兩首歌)

周國賢推出新歌，令人眾期待已久的樂迷非常興奮，有人大讚Demo版已經令人一聽難忘。(資料圖片)

相信很多樂迷都期待周國賢再開演唱會，現在回顧一下以往開騷的精彩時刻先！(按圖放大)(資料圖片)