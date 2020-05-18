【專訪】Dusty Bottle為自己平反：我哋好多貨，唔係只得復古嘢！

樂隊Dusty Bottle由出道至今作品圍繞歐美流行的Neo Soul、R&B曲風，再加入復古元素，為香港樂壇帶來新衝擊。早前Dusty Bottle推出新歌《Break It Down》，作為《問世間情是何物》的續集，繼續以男女之事作主題，配合70年代的Funk曲風，充滿一種蠢蠢欲動，互相試探、挑逗的感覺。 Dusty Bottle一向予人型格的感覺，在鏡頭前比較寡言，好像有種莫名的距離感，但實情四位成員非常玩得，進行訪問時笑聲不斷。他們更想為自己平反一下，不想被標籤成只玩Retro(復古)風格的樂隊，想認識Dusty Bottle不為人知的一面記者留意今次訪問！ 攝影：陳順禎

《Break It Down》Bass Line夠鹹濕原來同70年代Porn Groove有關？

《Break It Down》推出之初，有網民分享歌曲時寫上：「嘩聽吓條Bass Line，

幾鹹濕！」的確歌詞與編曲都予人一種想入非非的感覺，加上今次是Dusty Bottle首次以Bass(低音結他)作主導的作品，當然要讓Bass手Matt來解釋一下。他一臉正經地說：「鹹濕呢個定義其實我係解得通嘅，因為今次首歌靈感來自70年代Disco、Funk音樂；而當時嘅鹹片配樂用好多呢類型Funky音樂，所以聽到呢種Funky嘅Bass Line諗起一啲情色畫面係正常嘅。」

Matt還透露自己曾研究一種名為「Porn Groove」的音樂，那麼在彈奏這類型音樂前是否需要觀看當時的小電影作參考？他笑言：「真係有睇嘅，但真係睇唔到，睇唔落去，哈哈！」而所謂的Porn Groove就是那些電影的配樂，他解釋：「有好多sound track雖然好似罐頭咁，但都係Disco、Funk曲風，而且當時嘅party都係呢啲vibe，所以係同一樣嘢。」

Dusty Bottle《Break It Down》以男女之事作主題，令人聽到有種「鹹濕」的感覺，原來曾經參考70年代的Porn Groove。(陳順禎攝)

《Break It Down》MV都拍到令人想入非非，即CliCk睇MV精彩場面！(按圖放大)(MV擷圖)

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《Break It Down》歌詞惹人遐想 Dusty Bottle大讚詞人「樂儀不淫」

Dusty Bottle繼《問世間情是何物》後，再與填詞人王樂儀合作炮製《Break It Down》作為續集。雖然兩者都在探素男女之事，不過今次則是從女性角度出發，而主音Kerryta在聲線上的處理性感之餘帶點強勢。她大讚王樂儀能夠處理較偏鋒的題材，人如其名「樂儀不淫」。不過，原來歌詞背後有段故，她說：「我哋收到份詞第一日，其實好限制級，改咗4、5個版本，先變成現時保守一點又有想像空間嘅版本。」

話說回來，Dusty Bottle從《You Don’t Know Me》開始以廣東話入詞，對於由一開始就追隨的樂迷來說可能要花一點時間適應；而且復古曲風再配廣東話歌詞與「老套」只是一線之差，他們有否為此擔心過？鍵琴手JNY說：「都有嘅，但不論獨立音樂又好，主流音樂都好，廣東話詞都可以有潮嘅歌，爭在你點處理歌詞同旋律㗎啫。」Matt補充說：「最初都會好擔心聽眾接受唔到咁潮嘅底配廣東話，所以都行一個復古嘅方向令人接受咗Dusty Bottle先，然後再加入唔同元素。」Kerryta說：「慢慢餵你食，食到你識食為止！」

主音Kerryta大讚填詞人王樂儀處理《Break It Down》及《問世間情是何物》這類題材拿捏得宜，人如其名「樂儀不淫」。(陳順禎攝)

Dusty Bottle為自己平反：我哋好多貨，唔係淨係玩復古！

由《You Don’t Know Me》到新歌《Break It Down》，Dusty Bottle的復古風格非常鮮明，此舉為香港樂壇帶來新氣象，亦得到不少樂迷喜愛；不過，他們想藉此機會為自已平反：「我哋唔係淨係做Retro嘢！」JNY坦言：「雖然聽眾覺得我哋唔Retro、唔『娘』啦，但其實我哋係覺得都娘娘地，哈哈！不過大家覺得唔『娘』可能係因為我哋Pop化咗件事。」鼓手Kay亦有相似體會，他說：「原本我哋係想玩啲潮得嚟帶啲Retro元素嘅音樂，但係做咗幾次之後，就好似變到我哋淨係玩Retro，成件事好似調轉咗咁。」Kerryta亦說：「其實好驚外界覺得我哋冇貨喇，但係sorry，我哋好多貨，好希望今年可以出到EP！」

話雖如此，Dusty Bottle也樂見聽眾喜愛他們的「摩登復古」，JNY說：「出第一隻歌《You Don’t Know Me》嗰時其實大家都好擔心，擔心隻歌太『娘』，因為頭4首英文歌都係潮vibe，忽然轉style玩好retro、好pop，驚外界會覺得老套。同埋講真，本身寫歌嗰陣係reference日系City Pop，但最後個成品加埋Strings(弦樂)就驚好老套，亦唔知觀眾反應會點，但竟然又反應幾好，所以都俾咗好大信心我哋！」他們還透露，經過一番爭取，下一首面世的作品終於重回他們擅長的風格，是一首Urban、Neo Soul感覺為主的作品，大家記得拭目以待。

咪睇Dusty Bottle平時咁cool，其實私底下個個都好玩得！(陳順禎攝)

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