姜濤 X 林奕匡合唱《難得一遇》　姜B學吹色士風竟然出古惑？

MIRROR成員姜濤日前首度與Phil林奕匡合作，二人除分別合唱姜濤的《亞特蘭提斯》及Phil的《難得一遇》外，Phil更即席教姜濤吹色士風。不過初次見面，二人在對談間就已經火花四濺。

談到對方在自己心中的第一印象，Phil與姜濤並不相識，覺得這位後輩十分神秘，更指：「反而可能係一啲表妹會同我提過下。」至於姜濤則在入行前已經聽過Phil的作品，不過他一時口快，竟指：「我好中意聽你嘅一啲好浪漫嘅情歌，細細個已經聽……呀唔係！即係未入呢行之前已經聽。」說畢即引Phil捧腹大笑。

姜濤遇上林奕匡，除咗合唱之外，Phil仲教佢吹色士風！（資料圖片）

拍攝當日Phil為姜濤準備全新的簧片及吹咀，而姜濤在短短的5分鐘內已學識吹奏一首簡短的兒歌，並在鏡頭前與Phil合奏。事後姜濤興奮表示：「其實同事問我有冇興趣學色士風，我覺得OK啊！不過睇過好多人吹，但唔知係乜嘢一回事，唔明點解吹一啖氣會有咁多音，所以未開始學時，一心諗到Phil教我已經好有壓力，但到真正開始，Phil會令你整個過程都有好多新發現，感覺好得意！」Phil亦大讚姜濤表現：「好醒啊！未吹到個音已經唱到個音，而且個音仲好準添呀！哈哈！今次係我第一次教人，所以唔知係我教得啱，還是姜濤pick up得快，短短5分鐘已勉強地學咗一首歌，已經好叻！」姜濤得知Phil為自己在鏡頭奉獻了第一次，更希望下次有機會能教對方跳舞。

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合作過後，姜濤與Phil都加深認識對方，Phil更指：「不嬲睇相覺得姜濤外表有啲Cool，好少笑，但親身接觸後，發現佢係幾可愛，少少得意少少怕醜。」而姜濤亦分享說：「我本身唔多聽廣東歌，但我係會聽Phil嘅歌，好開心有咁嘅合作機會，而且我哋都算內向又怕醜，感謝Phil遷就我講咁多嘢。」Phil聽罷即表示：「畢竟係前輩，入行都十年，要主動啲嘅，大家都怕醜就好難做節目喇！而且聽到有後輩欣賞自己嘅歌曲，或者未入行已經有聽過，有影響過你，係一件好開心嘅事。」