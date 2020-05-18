阿嬌IG盤點Twins歷年獎項　獎座獨一無二阿Sa全數讓俾好姊妹

19年前（2001年）的5月18日，Twins出道了。當年兩位年僅18歲的小妮子，改變了整個香港樂壇生態，重新帶起香港的偶像文化，歷年來所得獎項實在十隻手也數不完。今日Twins正好出道19週年，阿Sa阿嬌也分別在IG上出Po紀念，阿Sa貼出Twins歷年推出的專輯，不計合輯，連同演唱會專輯在內也將近50張，當年2人產量之高實在令人驚嘆。而阿嬌更誇張，將歷年所得獎座如數家珍般搬出，數張照片也拍不完。

如果你係8、90後嘅樂迷，深信呢度嘅專輯點都會有一隻。（IG：@choisaaaa）

當然，Twins所得獎項實在太多，阿嬌貼出的也只是其中一部份大獎，包括2003年四台聯頒《傳媒大獎歌手》、TVB的《亞太區最受歡迎香港女歌星》、《最受歡迎組合獎金獎》、新城國語力《亞洲人氣偶像》等等，多個獎座也陳列在阿嬌家中的展示櫃內，不過由於每個獎座也只有一個，作為二人組合的Twins也沒辦法兩人也帶走獎座，阿嬌在文中透露，原來阿Sa每個獎座也會讓給她帶走：「我也很厲害吧，因為每個獎只有一個，都給我拿回家了。」可見二人姊妹情深。

在多張獎座照片的最後，阿嬌又另外貼出一張寶麗來照片，上面的Twins仍是一臉稚氣，加上一頭短髮，深信已是近出道時的產物。照片上寫著「史上最有protenial（potential）嘅二人女子組合！Yeah！」，阿Sa見字立即留言：「啲字跡⋯咁似我嗰啲嘅？？」而阿嬌亦打趣回覆：「你又估下係咪你自己寫嘅。」不過偏偏照片當中的字體寫著By May，到底字跡誰屬，只有她們才知道。