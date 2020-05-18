香港人聽歌傷心程度冠絕全球　本地熱播歌單得5首唔係慘情歌

香港人的快樂指數近年來都僅位列全球中游，生活中所承受的壓力大，加上現今社會氣氛陷入僵局，令港人生活變得更不愉快。這些負面情緒亦反映在聽歌習慣上。有研究綜合串流平台Spotify在30個地區的歌曲氛圍數據，發現香港人選聽的歌曲最為傷心。在Spotify香港區Top 50熱播歌單中，的確大部分都是慘情歌。

據《經濟學人》（The Economist）指，Spotify會利用獨有機制為歌曲評分，當歌曲愈能反映開心情緒時就能獲得更高分數，以100分為滿分。例如經典騷靈女歌手Aretha Franklin的《Respect》能得到97分，但樂隊Radiohead的《Creep》就只能得到10分。經綜合數據後，報告發現香港人選聽的曲目評分最低，按月份計亦只有7月分數略高於45分。相反大部分南美國家的分數都位居前列，調查指當地人喜歡收聽的拉丁音樂帶出活潑開朗的情緒，平均分亦會相應提高。

有研究綜合串流平台Spotify在30個地區的歌曲氛圍數據，發現香港人選聽的歌曲最為傷心。（資料圖片）

以下10首Spotify熱播歌單裡面嘅歌，絕對能夠觸動到你！（按圖放大）（資料圖片）

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