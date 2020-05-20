《Chill Club》推歌曲排行榜或設頒獎禮　金廣誠歡迎與星夢合作

ViuTV

音樂節目《Chill Club》即將踏入第三季，並將推出「Chill Club推介榜」，由下星期日起（31日）為觀眾推介10首本地熱播新歌。ViuTV製作部副總裁金廣誠今日接受訪問時表示，不排除會於年末舉行樂壇頒獎禮，同時歡迎TVB旗下星夢娛樂歌手參與。

ViuTV今日舉行記者會宣布推出「Chill Club推介榜」，為觀眾推介10首本地熱播新歌，不少歌手出席記者會。（陳志嵐攝）

記者會陣容星光熠熠，除咗Mirror仲有邊啲歌手出席？（按圖放大）（陳志嵐攝）

+ 23 + 22 + 21

「Chill Club推介榜」每周上榜歌將由ViuTV製作部及《Chill Club》台前幕後投票選出，在節目時段更會邀請歌手演繹上榜曲目。金廣誠指節目逐漸得到好評，製作組決定更進一步推出歌曲排行榜：「希望大家覺得鍾意聽呢啲音樂，認可呢啲音樂，唔希望大家覺得呢個世界冇晒音樂，因為依家我想畀大家知道，我哋嘅平台都希望畀到音樂大家。」他更指幕後曾有進一步打算舉辦樂壇頒獎禮：「我哋都要睇下接受性有幾大，因為我哋都要畀觀眾知道呢個頒獎禮嘅啟發有幾深。我哋都希望歌手有機會聚首一堂，好似今日咁開心，就好似開緊個party。」他又指不擔心公信力問題，認為排行榜旨在向樂迷推介新歌。

金廣誠與Mirror成員關係良好。（陳志嵐攝）

TVB「勁歌金榜」近年力推旗下星夢娛樂歌手作品及劇集歌，而「勁歌金曲頒獎典禮」更被網民批評「圍威喂」。被問到會否邀請星夢歌手參與推介榜，金廣誠指歡迎星夢在內任何唱片公司及歌手參與：「如果佢哋覺得可以過嚟嘅咪過嚟做囉，我哋歡迎每一個歌星、每一組人都可以過嚟我哋個節目，邊個嚟都得嘅。佢哋係想推介自己嘅歌，咪過嚟唱歌囉。」他更指節目已經致函邀請星夢歌手到ViuTV派台：「我哋都有發過信畀對方話會有呢個榜，希望佢哋都可以畀啲MV我哋播，但係依家都未有回覆。」至於涉及敏感議題的歌曲，金廣誠不個別評論是否准許，只表示一定會向樂迷推介好歌。