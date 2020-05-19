Twins出道19周年歌曲產量驚人　7張大熱專輯勾起90後童年回憶

組合Twins出道19周年，近日蔡卓妍（阿Sa）在IG貼出Twins歷年推出的45張專輯向樂迷「晒冷」，產量相當驚人。以下7張專輯不但極具收藏價值，更盛載90後的童年回憶。

《Twins》

Twins在2001年8月以同名EP作為見面禮，因出道作《明愛暗戀補習社》貼近校園少女風格而廣受年輕人喜愛。而成名作《女校男生》道出校園戀愛，因引起不少學生共鳴而大熱，第二首派台歌已經成為Twins首支三台冠軍歌（除了商台）。

Twins在2001年8月推出首張同名EP，隨即大受年輕樂迷歡迎。（資料圖片）

《愛情當入樽》

相信籃球迷一定聽過Twins的《愛情當入樽》，原來這張EP距離《Twins》推出僅3個月。除同名歌曲外，EP中收錄的《戀愛大過天》至今仍為90後樂迷津津樂道。

籃球迷大部分都聽過2001年11月推出的EP《愛情當入樽》。（資料圖片）

《我們的紀念冊》

2002年5月Twins推出首張大碟《我們的紀念冊》，專輯仍以兒歌曲調為主，成功反映校園生活的各種形態。除派台作《二人世界盃》及《眼紅紅》外，廣告主題曲《我們的紀念冊》及Bonus Track《朋友仔》同樣深受樂迷所愛，Twins更因此首度登上紅館舞台，氣勢一時無兩。

2002年5月推出的《我們的紀念冊》是Twins第一隻大碟。（資料圖片）

《Amazing Album》

在《我們的紀念冊》推出後3個月，Twins推出為準備2002年9月演唱會大碟《Amazing Album》。除重新收錄的《朋友仔》外，演唱會主題曲《ICHIBAN興奮》同樣大熱。不過對《哈姆太郎》的Fans而言，最喜歡的當然是主題曲《跅跅步哈姆太郎》。

提到2002年8月的《Amazing Album》，如果未聽過《ICHIBAN興奮》，都一定聽過動畫《哈姆太郎》的主題曲《跅跅步哈姆太郎》。（資料圖片）

《Happy Together》

2002年11月，Twins推出首張新曲加精選大碟《Happy Together》，除上文提及的大熱歌曲外，新曲《風箏與風》同樣是Twins的代表作之一。專輯隨後推出賀年版《歡樂年年》，並收錄賀年歌《你最紅》。要數極具收藏價值的，非第三版雙封面長盒裝莫屬，因為這個版本的VCD收錄張國榮客串的《你最紅》MV。

+ 2

《Touch of Love》

Twins初出道銷量已有一定保證，但同時有人批評她們唱功有待改進，而且曲風側重於兒歌風格。而2003年推出的大碟《Touch of Love》就看到Twins嘗試不同曲風，專輯內《下一站天后》及《千金》在樂壇成績相當可觀，而阿Sa及阿嬌（鐘欣潼）的聲線辨析度亦更加明顯，有利日後二人在音樂上的個人發展。

2003年4月推出的大碟《Touch of Love》，可以看到Twins在唱功上的進步及曲風上的不同嘗試。（資料圖片）

《Magic》

2004年的大碟《Magic》則看到Twins進一步挑戰大膽曲風，其中《士多啤梨蘋果橙》加入說唱元素，《飲歌》則滲入詩歌元素，一開始以不合音的歌詞令樂迷印象深刻。

2004年1月推出的大碟《Magic》，《士多啤梨蘋果橙》及《飲歌》曲風同樣大膽。（資料圖片）

Click入嚟睇埋Twins推出嘅其他專輯！（按圖放大）（資料圖片）