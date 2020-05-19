蘇打綠用即興創作測試Band房　結他手家凱冇得Solo係不和主因？

台灣樂隊蘇打綠今年2月發表單曲《Tomorrow will be fine.》正式宣布復團，並透過YouTube頻道分享夾Band練習日常。近日，他們獲邀到一個新Band房（台灣慣稱練團室）測試儀器，其間不但玩起即興創作遊戲，更即席唱起10年前推出的作品《狂熱》。不過，後來出現的一段小插曲，證明蘇打綠的默契或需要重新培養。

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在最新一集的《蘇打vlog》中，蘇打綠挑戰以不同情景為題即興創作音樂。隊員一致認同交由鍵琴手龔鈺祺（阿龔）負責創作，並由其他隊友配合。主音吳青峰化身說書人，更模仿低音結他手謝馨儀，引得對方捧腹大笑。後來阿龔彈起一段前奏後，突然興起彈出《狂熱》的前奏，令青峰吃驚：「欸！直接唱啦？哦……我要查歌詞！」全員亦跟着阿龔的節奏，即席在鏡頭面前演繹《狂熱》。

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不過唱到一半，結他手劉家凱以為得到Solo機會，但鼓手史俊威（小威）卻早已提示進入下一段，讓全隊重回吵鬧又搞笑的練團日常，阿龔更笑指：「你終結劉家凱想要Solo的慾望！難道這就是史俊威的絕招嗎？」家凱和小威都承認默契不夠，沒想到青峰居然說：「你們也知道，蘇打綠不合也不是一天兩天的事。」當然，青峰只是和觀眾開玩笑，影片中大家都看到蘇打綠練歌時多麼愉快。