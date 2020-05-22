「JOOX TOP 聽推介」首季結果出爐　最多人聽嘅本地作品出自TVB！

近日ViuTv宣布將開辦「Chill Club推介榜」，是繼四台後，第五個媒體主理的榜單。不過在網絡生態上，其實不少音樂串流平台亦有它們的專屬榜單，與主流媒體不同的是，音樂串流平台架構下的榜單，更能依據樂迷真實聽歌習慣及數據，公佈出最新的樂壇走向。

就如音樂串流平台JOOX首次舉辦的「JOOX TOP 聽推介」（2020 JOOX TOP MUSIC AWARDS），第一季季選近日結束，根據網上點播數字及樂迷投票，分別設立了四個不同類別的獎項，包括了「TOP聽推介本地歌曲」、「TOP 聽推介ARTIST」、「TOP聽推介OST」及「TOP SING推介K歌」。四個獎項排名也是根據串流平台上的播放數據而得出結果，另外又設立了四個「JOOX樂迷最愛」獎項，供樂迷參與投票，包括「JOOX樂迷最愛本地歌曲」、「JOOX樂迷最愛Artist」、「JOOX樂迷最愛OST」及「JOOX樂迷最愛K歌」。

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