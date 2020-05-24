盤點6個純音樂YouTube Live頻道　Hip Hop、Jazz咩曲風都有

有些好音樂值得讓人全心沈浸其中享受創作者帶來的聽覺饗宴，不過對於想要讓音樂作為陪伴的輔助角色一邊做事的人來說，對味的「背景音樂（BGM）」或許是更適合的選擇，藉由環境氛圍打造出絕佳的工作狀態，在此推薦不同工作屬性的音樂給你，讓效率更上一層樓吧！ 文：Bakery Kung, KYAPU（GQ Taiwan）

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1. lofi hip hop radio - beats to relax/study to

前陣子遭YouTube誤刪下架引發軒然大波的知名Lo-Fi Hip Hop直播頻道ChilledCow，常年製作提供適合工作用的音樂素材，旗下最具代表性的節目便是這以「無止盡寫功課的女孩」做為視覺的無間斷音樂直播，創下總時數長達 1.3 萬個小時，累積觀看次數高達 2.18 億次的YouTube歷史紀錄，陪伴許多人渡過無數讀書或工作的時光。

2. Relaxing Jazz Piano Radio - Slow Jazz Music

主打咖啡廳背景音樂的頻道Cafe Music BGM channel，提供多種不同風格的爵士音樂直播，無論哪種屬性的咖啡廳都能在其中找到合適的選項，以鋼琴為主的Slow Jazz步調較為沈穩，非常適合作為咖啡師或酒吧調酒師工作時的背景音樂，一個人獨處想營造工作情緒或閱讀心情時也會是你的好幫手。

3. The Good Life Radio x Sensual Musique

The Good Life Radio提供的線上直播融合了較為多元的音樂類型，對於沒有特定喜好的聽眾來說是很棒的選擇，整體偏向較為輕快的節奏，作為健身、慢跑等運動的背景音樂是再適合不過，頻道中另外也有提供更為電音取向的直播，可依個人的需求切換。

4. NCS 24/7 Gaming Music Livestream

英國的NCS頻道是相當經典的無版權音樂素材聖地，發佈過的作品被許多節目或影片作為背景音樂使用，還有不少全球知名音樂人、DJ更是由此崛起的，近期NCS上線了一個相當有趣的直播節目，標榜作為打電動時的背景音樂，不妨試試對於你的戰績有沒有幫助吧（笑）！

5. Proximity

世界指標性的EDC電音嘉年華因應疫情直播的線上馬拉松才剛結束，意猶未盡的Raver們想延續這股狂熱的話，趕緊上備受電音迷讚譽的Proximity頻道吧！除了火燙的第一手新曲發表之外，許多較為冷門的Remix也都是不容錯過的好貨，防疫期間就算自己居家開趴也不孤單！

6. Rap Town Radio

當然，有些人就是受不了太安靜，純背景音樂容易使你不小心打瞌睡，需要打起精神轉換一下心情的話可以試試這一帖，本來就習慣被饒舌圍繞的嘻哈仔更請無慮服用，音樂類型較偏Trap風格，推薦給所有過動的夜貓族，相信會是你渡過漫漫長夜的好夥伴。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：上班、失眠的最好夥伴！「六個YouTube氛圍音樂電台推薦」讓你工作更Chill】