【數碼暴龍】盛載無數童年回憶　第7輯粵語版主題曲離奇消失？

《數碼暴龍》（Digimon）系列20周年紀念作《數碼暴龍 LAST EVOLUTION 絆》在香港上映後大熱，不少網民看過電影後直呼「眼濕濕」。今次電影更選用日版《數碼暴龍》第一輯、由和田光司主唱的《Butter-Fly》作為片頭曲，瞬間勾起觀眾兒時回憶。撇開近日因新冠肺炎疫情而在日本停播的最新一輯《數碼暴龍：（デジモンアドベンチャー:）》（數碼暴龍：DIGIMON ADVENTURE），過去20年，無綫電視已經播過全數7輯《數碼暴龍》系列動畫，但只有6個「被時代選中嘅歌手」，有幸演唱粵語版主題曲。

鄭伊健為第一輯《數碼暴龍》翻唱的《自動勝利Let’s Fight》，更在上年演唱會Encore時演繹。（資料圖片）

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千禧年代前，電視台一直為日本動畫推出粵語版主題曲，不時邀得歌星演唱經典兒歌，盛載不少人的童年回憶，《數碼暴龍》系列當然不例外。最經典的當然要數鄭伊健為第一輯《數碼暴龍》翻唱的《自動勝利Let's Fight》，他在上年演唱會Encore時演繹，令在場不少觀眾表現得相當雀躍。不過在第6輯《數碼暴龍合體大作戰》所發生的風波（香港於2012年11月首播），卻令廣東話版主題曲幾乎成為絕響。

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翻查資料，當年有觀眾有感TVB製作的粵語版動畫主題曲質素每況愈下，而該輯原裝日版有三首主題曲，觀眾擔心新版主題曲未能在香港播放，因此要求TVB在播放時使用原版，惟TVB並無接納，並以駁聲的形式強行加插，此舉令支持者感到極不尊重。經過2013年「觀眾意見智囊團 - 專題小組」交流大會後，於第54集改回原版第二期主題曲。到2017年播放第7輯《數碼暴龍App世代》，TVB已沒有為動畫配上廣東話主題曲。