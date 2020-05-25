林家謙新碟用純音樂串連單曲故事　教你聽碟唔好較Shuffle Play

唱作歌手林家謙日前推出首張迷你專輯《MAJOR IN MINOR》，收錄已推出的5首單曲《下一位前度》、《just carry on》、《聽風》、《拼命無恙》及《一人之境》。新專輯邀請作詞人陳信延撰寫詳細文案，從中更能了解林家謙如何用純音樂整合全碟故事。

林家謙至今已有5首單曲，但最近才有推出專輯的念頭。（林家謙Instagram圖片）

林家謙以往一直堅持不會推出專輯，直至近期自己對5首派台單曲有另類想法，在社交平台諮詢網民意見後改變想法。他指：「其實出碟都是一個多月前的想法。一直比較抗拒出碟是因為當初做歌不是從某個概念/方向出發，怕不夠統一。但透過樂迷的反饋和自己的領悟，慢慢發現一直做出來的歌有些共通點，而timing上覺得也是時候總結這個階段的我，所以並沒有濫竽充數地多做幾首單曲，而是多寫幾首純音樂把歌曲串連起來成一個完整的journey，我覺得才是剛剛好。」

聽眾聽完專輯上的純音樂再聽緊接下來的歌曲，或會更了解歌曲故事的來龍去脈。以《after the party》為例，林家謙一開始選用DJ King Remix版本的《拼命無恙》，緊接以鋼琴慢慢轉換場景，正好反映《一人之境》中離開派對後獨自在回家路上的心境。另外兩首純音樂《memories》和《regression》分別放在《下一位前度》及《聽風》前，最後以《一人之境》Demo《another day》作結。

+ 3 + 2

林家謙提醒樂迷：「這張專輯將以往的作品集合起來，並以數個精心編排的間奏把歌曲串連起來，令歌與歌之間有著連貫性以及情緒起伏，鋪排出一段流暢完整的音樂旅程，帶領聽眾深入我的音樂之境。大家收聽專輯時記得不要插播，要順序播放，欣賞《MAJOR IN MINOR》的鋪排和心思。」