HotCha成軍13年合體亮相《Chill Club》　《屈尾十》上榜成經典作

最新一集ViuTV音樂節目《Chill Club》邀請今年成軍13周年的組合HotCha作嘉賓,這次是成員張紋嘉(Crystal)、張惠雅(Regen)及黎美言(Winkie)繼兩年前演唱會後再度合體。三人除演唱經典歌曲外,更被主持人大讚多年來仍能保持凍齡美肌。

今集《Chill Club》主題為「香港組合」,HotCha並未演繹《不要防曬》、《小野蠻》等耳熟能詳的跳唱快歌,而是以斯文打扮示人,演唱《對我有感覺》及《You Are My Best Friend》,並與主持之一駱振偉(Thor)合唱《情愛現代事故》,最後在「當年金曲榜」以《屈尾十》為該集劃上句號。

+ 8 + 7 + 6

HotCha在節目中直言大家在表演時已經不敢對望,其中Crystal怕繼續望著大家會忍不住淚水,但Regen卻覺得大家互望時一直在忍笑。當Crystal講到自己因留意成員有否流失骨膠原而分心時,三位主持人卻異口同聲說HotCha的樣子與13年前幾乎一模一樣,趙學而笑指:「不如教下婆婆啦唔該。」至於未來是否再重組,Regen則指希望定期舉辦演唱會與樂迷相聚。

Click入嚟重溫兩年前HotCha演唱會嘅盛況!(按圖放大)(資料圖片)