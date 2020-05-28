蘇打綠夾Band變中年記憶力考核　同場加唱《愛我別走》係咩玩法？

台灣樂隊蘇打綠不時透過YouTube頻道分享夾Band練習日常，近期獲邀到一個新Band房（台灣慣稱練團室）測試儀器。在即興遊戲後，隊員更互相選擇各自創作的歌曲，讓全隊在鏡頭面前演繹。不過部分隊員已經忘記如何演奏自己的部份，點歌時段意外變成考核隊員記憶力的遊戲。

樂迷期待的《地平線》，蘇打綠卻忘記了怎麼彈奏？（影片截圖）

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承接上集《蘇打vlog》，主音吳青峰希望以《地平線》揭開今集序幕，但似乎所有隊友都集體失憶，忘記如何彈奏。青峰更直接問負責創作《地平線》的鼓手史俊威（小威）：「不會連你自己也忘記是什麼歌吧？」被識破的小威只好尷尬承認，結果到副歌部分才能加入，全隊最後亦順利演繹。青峰笑指：「我覺得很好，你們大家都通過了這場考驗。」

Click入嚟睇下蘇打綠仲有唱邊幾首歌！（按圖放大）（影片截圖）

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點歌時段還有另一段插曲，正當全隊準備演繹《偷閒的翅膀》，結他手劉家凱卻彈錯前奏。不過錯有錯著，青峰不但同場加唱張震嶽名著《愛我別走》，更即興改起歌詞，讓全隊捧腹大笑，但小威忍不住問：「《偷閒的翅膀》沒有人會彈了？」負責主唱這首歌的低音結他手謝馨儀才想起旋律，最後更開金口邊彈邊唱。