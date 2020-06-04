香港6大音樂串流平台大比拼　月費平就代表啱自己用？

雖然潮流吹起復古風，但昔日以卡式帶、CD或mp3機聽歌的時光似乎已一去不返。近日國際唱片協會（IFPI）公布最新一份《全球音樂報告》，數據發現2019年全球音樂市場的串流媒體整體收入大幅增長22.9%，達114億美元，佔全球錄製音樂收入56.1%，比率是有記錄以來首次超過一半，進一步證明串流音樂平台成為全球樂迷聽歌首選。

雖然MV偶爾會出現以卡式帶、CD或mp3機等聽歌的畫面，但隨著音樂串流平台逐漸成為樂迷聽歌主要渠道，這段時光似乎已經一去不返。（《你可能未必不喜歡我》MV截圖）

香港樂迷目前主要使用的音樂串流平台共有6個，主打不同音樂風格，部分更可免費使用普通版。不過樂迷使用免費版時，聽歌期間會有廣告夾雜，使用上亦會有一定限制，例如只能以隨機播放模式聽歌、不能收聽部分歌曲等。因此，不少人會選擇優惠更多的串流平台，甚至與身邊好友一起購買3-6人適用的家庭計劃。「01眾樂迷」為讀者分析香港6大串流平台收費，你們又覺得哪個平台月費計劃最划算？

不少樂迷會選擇與家人或朋友一起購買串流平台家庭計劃，攤分所需月費。（《你帶著我的青春離去》MV截圖）

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