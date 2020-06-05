李榮浩新歌為楊丞琳慶生　用5首冧歌向女仔表白更容易成功

楊丞琳36歲生日當天，李榮浩選擇在凌晨12時正準時推出《在一起嘛好不好》，用甜蜜情歌為對方送上祝福。雖然今次是在交往的5年半內第一次沒有李榮浩陪伴的生日，但這份生日禮物足以令楊丞琳感動萬分。

李榮浩選擇在凌晨12時正準時推出《在一起嘛好不好》，用甜蜜情歌為楊丞琳送上祝福。（資料圖片）

在《在一起嘛好不好》中，歌詞一直重複「我們在一起嘛好不好」，甚有向對方表白的意思。要向心上人示愛，唱著情歌是其中一個好方法。以下5首歌幫助大家將愛意收藏在歌詞之中，用作表白一流，準備出擊的讀者記得好好練歌！

周杰倫 – 告白氣球

光聽歌名就知道，《告白氣球》就是其中一首適合用作示愛的作品。這首浪漫的R&B告白神曲，填詞人方文山用氣球形容女生很難追的現象，別怕愛說不出口，聽完這首歌鼓起勇氣，趁著氣氛浪漫告白吧。

《告白氣球》被譽為表白神曲。（MV截圖）

王力宏 – 唯一

「確定你就是我的唯一 獨自對著電話說我愛你 我真的愛你」，這首歌的歌詞足以寫成一封情書，內容直接表達對心上人的愛意。不過《唯一》的難度相當高，如果要唱著這首歌表白，最好先練練歌吧！

《唯一》歌詞足以寫成一封情書。（MV截圖）

古巨基 – 大雄

詞人林夕以家傳互曉的卡通人物《多啦A夢》裡大雄對靜香的癡心入題，歌詞正正利用了大雄一無是處的形象，將浪漫無限放大。用竹蜻蜓一起遊盡可愛的天下、願意說笑討對方歡心，更願意承諾日後發奮，歌詞內容正是一種真誠的表白。

看過《多啦A夢》的人就會明白，大雄對靜香真的癡心一片。（MV截圖）

林奕匡 – 有人共鳴

「或許只得你共鳴 可歌可泣的感性 只因一起堅持這份傻勁」，儘管相處過程中，或許大家經歷過各種挫折，但難得能找到與自己有共鳴的人，當然要好好把握這段緣分。

能與你有共鳴的，就是你的靈魂伴侶。（MV截圖）

Dear Jane – 銀河修理員

在亂世之中相識，互相陪伴大家渡過難關，希望能守護自己的心上人。要對方在亂流下平安，最好的方法當然是成為她的永久修理員，「由我硬撑著 使你心安」。