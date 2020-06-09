那些我愛過的人｜前As One成員參演新劇　解散後只有1人續戰樂壇

談起TVB新面孔Chloe蘇皓兒，不少電視迷都會想到新劇《那些我愛過的人》，但樂迷卻憶起三年前解散的女子跳唱組合As One。她們在2012年出道，三年後更成功以《Candy Ball》攻入韓國市場，但隊內變動不斷，最後因部分成員與唱片公司太陽娛樂解約而正式拆夥。成軍5年間，As One前後共有6位成員，她們在離隊後的發展又如何？

Oli黃佳宜

Oli是第一位離隊的As One成員，2013年6月因子宮附近長了一個良性腫瘤，為安全計決定停工休養半年，最後在2014年決定因病退出，其後As One以三人組合形式繼續發展。離隊後Oli赴深圳大學就讀表演系，並在內地定居。她曾簽約內地唱片公司感應娛樂，卻疑因金錢糾紛不歡而散。

Oli曾與內地唱片公司簽約，但資方疑一直拖欠工作酬勞，最後不歡而散。（Oli微博截圖）

+ 2

Elfa邱念恩

2015年，As One透過叱咤903節目《好出奇》舉行「As One plus One」活動招募Chloe及Kayan陳嘉茵，但Elfa卻因傷患不適而退出，令As One重新以四人組合出發。Elfa現時在直播平台與網友互動，亦有應邀出席化妝品牌活動，但已經甚少在鏡頭前露面。

Elfa近年轉攻網絡市場，不時開直播與粉絲互動。（Elfa Facebook圖片）

+ 4 + 3 + 2

Shin吳思佳

2015年As One推出單曲《Candy Ball》，成為首個於韓國出道的香港女團，Shin更獲邀參加PRODUCE 101，於同年12月暫時退出As One，以練習生身份參賽，其後歸隊。她在2017年跳槽到鄧智偉旗下的Unleash娛樂，轉到內地發展，2018年曾參演《飛虎之潛行極戰》，現已淡出娛樂圈。

Shin（右二）一度因參加韓國選秀節目《PRODUCE 101》而短暫離隊，As One解散後她曾參演《飛虎之潛行極戰》。（《飛虎之潛行極戰》劇照）

+ 4 + 3 + 2

Tania陳苑澄

陳苑澄以「Nata」名義加入As One，退團後改名「Tania」，並修讀美國上愛荷華大學（香港分校）心理學課程。Tania在2018年參選香港小姐，雖然五強止步，但她亦獲簽約成為無綫電視藝人。在《那些我愛過的人》中，Tania飾演少年版方樂汶。

Tania在港姐決賽中表演絲帶舞。（資料圖片）

+ 7 + 6 + 5

Chloe蘇皓兒

Chloe在離隊後繼續模特兒工作並與太陽娛樂續約，早年因參演陽光檸檬茶復刻版廣告而備受網民注目，近期她更獲邀參演《那些我愛過的人》，在劇中飾演姜煜誠（林文龍飾）的女兒姜子優。

Chloe獲邀參演《那些我愛過的人》，在劇中飾演姜子優。（資料圖片）

+ 6 + 5 + 4

Kayan陳嘉茵

Kayan是As One解散後唯一一位繼續在樂壇發展的成員。2017年Kayan以踢館者身份參加《希望之星》，最後贏得總亞軍。2018年轉投夢想沙龍，以個人跳唱歌手重新出道，個人作品《大肆慶祝》、《啦啦小隊》及《火星文》都是跳唱作品。

Kayan曾在2017年參加《希望之星》，最後贏得總亞軍。