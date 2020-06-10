孫燕姿出道20周年｜無預警開在家音樂會　唱《逆光》呼喚樂迷回憶

今年是華語樂壇天后孫燕姿出道20周年，昨日（9/6）適逢其首張同名專輯推出20周年的日子，她突然在Facebook開直播，與支持者互動，隨後更送上線上演唱會，不但唱出《逆光》、《極美》等作品，更自彈自唱成名作《天黑黑》，讓樂迷興奮得幾乎失眠。

孫燕姿在社交網站留言指：「今天感覺特別幸福。謝謝這二十年的回憶，所有的歡笑淚水、勇氣害怕、任性、執著。我的成就是有你們。」（孫燕姿Facebook截圖）

孫燕姿回想起20年前透過同名專輯《孫燕姿》正式出道，她表示：「今天感覺特別幸福。謝謝這二十年的回憶，所有的歡笑淚水、勇氣害怕、任性、執著。我的成就是有你們。」樂迷卻沒想到，孫燕姿在約晚上8時突然開直播與網民互動，並清唱《綠光》、《我懷念的》等歌曲。

只是唱完《半句再見》後，孫燕姿突然說：「要說半句再見了，為甚麼說『半句』呢？因為我已經準備了……不要走開就對了！」畫面隨即進入倒數階段，原來孫燕姿是4位樂手密謀，準備了線上演唱會。孫燕姿在家赤腳開唱，除演繹《逆光》、《一樣的夏天》、《雨還是不停的落下》及《極美》外，更翻唱英文歌《Lightning Crashes》及《Guess God Thinks I’m Abel》，最後更自彈自唱《天黑黑》結束，讓樂迷直叫過癮。

孫燕姿自彈自唱《天黑黑》。（孫燕姿Facebook圖片）