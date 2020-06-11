細數梁詠琪5大經典金曲　新專輯主打呼應19年前悲情歌代表作

Gigi梁詠琪繼以卡式帶推出的EP《BeSide Me》後，相隔四年再新專輯《PRELUDIO》。她在碟中化身「說書人」，除收錄三首新歌《再見灰姑娘》、《平安夜》及《100層樓的家》外，更聯同Jace陳凱詠、Oscar涂毓麟等後輩製作6個「音樂說故事」聲帶，希望與樂迷進入自己的閱讀世界。Gigi指：「童話書看似簡單的給小朋友看的故事，但我發現，其中隱藏著不小人生大道理，所以這專輯其實是給成人收看的童話書，希望這本書可以帶俾大家多一點正能量和希望。」

出道已有25年，Gigi共推出過33張專輯，當中部分代表作至今仍在不少樂迷的歌單之中。以下5首經典中的經典，相信樂迷都會覺得百聽不厭。

《灰姑娘》

19年前收錄在大碟《花火》的《灰姑娘》，帶出失戀後的絕望感，是Gigi一首情感及難度兼備的經典作品。不過經歷婚後幸福美滿生活的她，新專輯收錄與《灰姑娘》呼應的新歌《再見灰姑娘》，以說書人的身份希望樂迷能持樂觀態度面對愛情。

《Today》

「別了依然相信 以後有緣再聚」，這首2002年收錄在歌曲同名EP的金曲，每逢到了畢業季節必然會有學生點唱，副歌簡簡單單4句歌詞，剛好帶出對與友人分離的不捨，「就承諾在某年 某一天某地點 再見」。

《出走地平線》

Gigi作品以抒情慢歌為主，甚少充滿動感的快歌，而收錄在2001年大碟《Sudden, This Summer》的《出走地平線》，就是她其中一首經典的快歌。這首歌其後不但推出Remix版本，更贏得該年度十大勁歌金曲最受歡迎廣告歌曲金獎。

+ 3 + 2

《高妹正傳》

「你沒有六尺高 你答應待我好 努力也能彌補那點高度」，這首歌由自己親自作曲，正是從高大女生出發，帶出愛情不應用高度來衡量，只要真心相愛都能開花結果。至於矮小男生的心聲，就交由李克勤用《高妹》道出。

+ 3 + 2

《兩個人的幸運》

Gigi在發展歌唱事業的同時，在電影圈亦有一定成就。她在2003年參演《向左走·向右走》，亦是第一次為電影唱主題曲《兩個人的幸運》。隨著電影大熱，《兩個人的幸運》亦在樂壇得到好成績，更是Gigi目前唯一一首四台冠軍歌。