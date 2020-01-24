梁詠琪新年前推《平安夜打打氣版》　帶你回到千禧年的廣播劇情懷

梁詠琪簽約環球唱片後，年內推出兩首個人作品《再見灰姑娘》及《平安夜》，也是以說書人身份，柔和地將曲中意透過歌聲帶出，彷彿安撫著聽眾讓心靈得以平安。早前《平安夜》得到三台派台冠軍歌，證明歌曲即使走舊有套路也不等於「老套」。年近歲晚，Gigi又特意將這首作品重編成《平安夜(打打氣版》，趕在過年前派台，更特意錄製一共六集的廣播劇作宣傳。

先講講重新編曲《平安夜(打打氣版)》，比原版感覺更夢幻更「梁詠琪」，如果說原版是更滿足現代樂壇需求的話，那麼「打打氣版」則帶樂迷回到廣東歌最輝煌的一個年代，由前半段的簡約編曲到後半段帶著少許藍調的結他，可聽性變得更高。加上可能是歌曲的echo刻意調大了，質感更像是千禧年代聽收音機那種實在。

近日梁詠琪推出了《平安夜(打打氣版》，重新改編了原有編曲。 (影片擷圖)

講起收音機，曾幾何時，大熱作品總會配上成功的廣播劇。而梁詠琪找來環球的師弟妹歌手一起參與今次為《平安夜》宣傳的廣播劇，包括Jace(陳凱詠)、Gary(趙浚承)、Yan Ting(周殷廷)、樂隊Dusty Bottle主音Kerryta、樂隊ONE PROMISE主音文廸和Oscar(涂毓麟) ，首3集於各大音樂串流平台上架。不知道大家有否看過《平安夜》的MV，其實6集廣播劇當中，每一集的角色也是出自MV裡頭，雖然劇本大多較兒童向，不過找靚聲的歌手錄廣播劇，永遠也不會錯得去哪兒。

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曾經一段時間，《903移動劇場 - 來不及聽你說愛我》成為了一些樂迷的生活習慣，每集也要錄下來重溫，陳奕迅與楊千嬅的靚聲演釋，加上翻唱不同歌曲，成為了追聽的動力，故事到底說些什麼或許也不太記得，不過喜愛聽廣播劇的原因卻來得簡單直接，可以分心同時處理手頭上其他工作，貪圖有聲音陪伴，好讓自己不用太寂寞，還有比起更好的娛樂？

而今次Gigi錄製廣播劇亦正正滿足了這種聽劇的心理，一套廣播劇，重點在於對白、音樂、氣氛的鋪排，雖然沒有令人深刻的劇本，不過《平安夜(打打氣版)》卻補救了劇中氣氛。放下手機，讓自己好好享受一下這種低科技的樂趣，回味過去每日坐在電腦前追聽廣播劇的年代，也是一個不錯的選擇。

《來不及聽你說愛我》作為經典廣播劇，重溫各集封面都有種回憶返晒嚟嘅感覺