梁詠琪新歌《平安夜》走暖心路線　繼續化身說書人驅走生活不如意

梁詠琪(Gigi)繼《再見灰姑娘》後，推出本年度第二主打《平安夜》，以温柔的歌聲為大家送上一份冬日中的暖意，延續她化身説書人的企劃概念。繼上次以廣播劇形式表達歌曲，今次新歌就以動畫MV形式呈現，將故事和音樂化成不同的面貌。

繼《再見灰姑娘》後，梁詠琪(Gigi)重點推出本年度第二主打《平安夜》，以温柔的歌聲，在今個冬日為大家送上第一份暖意。(資料圖片)

《平安夜》由林家謙操刀作曲，溫暖的曲風配上林若寧觸動人心的歌詞，並在Eric Kwok監製下，將Gigi溫婉的一面再次呈現給聽眾。《平安夜》營造出一種家的感覺，尤如辛勞整天後回家喝一碗熱湯一樣。無論白天在外面有多不如意，回家睡一覺充個電迎接明天的挑戰，她希望藉着新歌帶出：「不一定聖誕前夕才是平安夜，我們在一起每個安穩的時刻，都是一個平安夜。」

《平安夜》由林家謙操刀作曲，溫暖的曲風配上林若寧觸動人心的歌詞，並在Eric Kwok監製下，將Gigi溫婉的一面再次呈現給聽眾。(資料圖片)

Gigi《平安夜》MV由插畫家徐羨曾設計，花三個月時間完成，每格動畫都是親手繪畫。MV貫穿了日常生活中會遇到的瑣碎、麻煩事，用童心的角度將我們的壓力、傷心、氣餒，化成如故事書中，神獸般的造型。MV中的仙子，就在遠遠的天上為大家打氣，和施展小法寶，投射了Gigi用歌聲為聽眾打氣的感覺。MV中人物的經歷就彷如我們的日常，總會遇到氣餒、傷心的時候。希望大家都會有所共鳴，和感受到仙子的安慰。

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