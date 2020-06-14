陳少琪爆梁詠琪曾於錄音室痛哭　樂天女孩都有柔弱一面？

數到Gigi梁詠琪在音樂上的老友，其中一位就是填詞人陳少琪。他除為Gigi作品填過數十份歌詞，後期更多次擔任她的唱片監製，並啟發她對方開始音樂創作，以「戰友」來形容最適合不過。近日Gigi在ViuTV節目《詠琪心友會》邀請少琪製作近期大熱的「400次咖啡」，後者在討論期間更大爆對方錄音黑歷史。

除少琪外，Gigi亦請到歌曲《平安夜》的監製Eric Kwok（郭偉亮），三人在鏡頭前製作「400次咖啡」，品嘗製成品時互相分享Gigi在錄音室時的點滴。Gigi以「齋啡」形容與少琪錄音的時間，雖然Gigi亦曾遇過更嚴厲的監製，但少琪卻指：「但係你唔係對住個個都喊㗎嘛。」

原來一向性格開朗又強硬的Gigi，曾在錄歌時被少琪嫌唱慘情歌不夠感情，令Gigi感到很大壓力，最終躲進洗手間裡崩潰大哭兩小時。Gigi談起這段經歷時指：「少琪對我有要求，其實我應該要感恩嘅，即係類似『狠心推我學跌倒 人才能走路』，加上嗰段時間我好忙，去完偏遠地區探訪，一落機已經夜晚七、八點，對鞋同牛仔褲都仲痴住山區啲泥，就直接去咗錄音室錄歌，所以當刻要唱出隻歌嗰種細膩嘅韻味，真係攰到唱唔到。」