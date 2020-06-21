姜濤《蒙著嘴說愛你》、鄧小巧《與人同行》…4首新MV充滿正能量！

早前五月亦春亦夏，天氣少了濕冷鬱悶，多了陽光與微風，人特別舒爽，加上近來香港的新冠肺炎疫情放緩，大家開始可以走出家門，或獨自地閒逛放風，或跟久違的親友碰面，相信心情也格外愉快吧？剛好各地歌手推出不少全新的MV，歌曲都帶點跳脫隨性，現在也讓我們去歌Chill一番！

1. 另類街頭相聚：姜濤〈蒙著嘴說愛你〉

前陣子，受限於防疫的限聚令，人與人相處不得不保持距離。剛於4月30日度過21歲生日的人氣偶像姜濤，同樣想念他的一眾「姜糖」，決定推出第四首派台歌〈蒙著嘴說愛你〉，以正能量陪Fans走過疫境。

姜濤〈蒙著嘴說愛你〉（蒙著嘴說愛你MV截圖）

姜濤本想將新歌設定為跳唱歌曲及往韓國取景拍MV，奈何受疫情影響計劃有變，如今歌曲換成輕快情歌曲風，並請來影后林嘉欣的丈夫、電影導演袁劍偉操刀。MV巧妙地讓姜濤先於Studio內拍攝好多個造型、舞步與演唱的畫面，再將所有內容在多螢幕拼成的流動電視組件上放映，然後將之帶出街取代真人「走進」鬧市取景。

MV中，每當姜濤向前走，流動電視組件遺會隨之前進，並放映出他的跳舞動態。為豐富內容，姜濤又邀請了Mirror隊友Lokman、AK、Anson Lo及Edan客串表演，及於影片穿插「自己vs自己」的雙人舞蹈、或「5個自己」同場跳舞等情節，有時當組件停在街，螢幕上的姜濤還會跟路人打招呼，靈活又生鬼，頗有巧思。

2. 愛情無take two：梁釗峰〈佚名〉

「女朋友係港女點算好？」、「想同港女女友分手」⋯這些題目，絕對是連登感情台最常見的十大港男心聲。而對於這些感情問題，身為網民一分子的筆者，都一律建議分手。但這些網名古怪、怕人起底的男生，雖然對另一半有萬般控訴，但其實當中又有多少個，可以狠下心腸斬情絲？遇到不甘，用個佚名在討論區出post投訴取個共鳴，過住吵吵鬧鬧的日子，可能一過就是一輩子了。

〈佚名〉（佚名MV截圖）

釗峰在新歌〈佚名〉的MV中，就飾演一個活在女友淫威下的男生，縱然對對方極度不滿，甚至企圖用「時間修理器」修改二人過去而重獲自由，不管他怎樣努力改寫結局，相伴身旁的還是那個她。

釗峰可愛的演出、配搭抵死入肉的歌詞，加些上那製作極度用心的「時間修理器」，相信看得一班港女男友咬牙切齒。假如你是深感共鳴的一分子，筆者勸你盡快分手，不然感到委屈時，不妨想想女朋友的可愛之處、忍一忍，因為真愛也許就是這樣既動心、又「揼心」的吧。

3. 將美好永遠定格：IU ,Prod.& FIUeat. SUGA of BTS〈eight〉

等了又等，韓國小天后IU 終於釋出新歌〈eight〉！〈eight〉是IU繼〈Twenty-three〉和〈Palette〉後的另一首年齡系列曲，今次還專程請來同樣28歲的BTS防彈少年團成員SUGA作詞、作曲，以及擔任製作人和鋼琴演奏，非常觸目。無怪乎，歌曲一派台即登上韓國五大音源榜冠軍，MV 在Youtube上架才三小時，更極速創下120萬次點擊率！

〈eight〉（instagram@dlwlrma）

〈eight〉歌名對照專輯封面「∞」，將8倒過來是代表「無限」的符號，象徵永遠和永恆。 MV中，IU化身沉睡的少女，隨輕盈旋律於夢中自由穿梭多個空間，時而身處華麗樓房中，時而化身卡通人物於叢林間奔走，或突然騎上恐龍翱翔天際，想像無極限。

據說IU想以〈eight〉告白28歲心聲，述說成長中的迷思與對世界的憂思，還有對身邊的思念。尤其去年密友雪莉突然離世，IU大受打擊，參照過去曾以雪莉為靈感創作〈Peach〉的經驗，今回她再度憑歌寄意，於MV的夢境中，安排一位身穿白裙的卡通女生現身，似想懷念逝去好友，將大家最單純和快樂的身影，永遠定格於音樂世界。

4. 治癒滿身傷痕的你我：鄧小巧〈與人同行〉

小巧的作品，由歌曲以至視覺效果，水準一向猶如藝術品，讓人不禁一再回味。今次與麥曦茵導演團隊合作的〈與人同行〉MV，講述四個經歷不同傷痛的人：飾演性侵受害者的陳漢娜、遭遇家庭爭執而陷入瘋狂的林耀聲、受現實支配而失去夢想的社畜小野，以及被暴力對待後患上創傷後遺症的黃溢濠，被困於不同的精神折磨中。

〈與人同行〉（與人同行MV截圖）

各人雖然擁有不同故事，但在小巧治癒的歌聲下，即使未看見希望，眾人亦能成為彼此的曙光，走出傷痛。〈與人同行〉的力量，透過小巧溫柔而有力的歌詞、麥曦茵團隊細緻震撼、象徵性強的影像，無孔不入地滲透樂迷的心，治癒身處這個混亂不堪的世代，每個殘缺寂寞的靈魂。日本小說家本間久雄說過：「很多人是30歲就死了，到80歲才埋葬。」就像小野打開抽屜，跟曾滿腔熱誠的自己道別一樣，在這個險惡的世界活著，又有多少人與夢想說再見，加入云云社畜的一員？

MV最後，四位主角手執電筒和背包等物件，成功逃離悲傷。他們的經歷，還有待之後的兩個MV延續。也許黑暗不會結束，但希望你我就像主角們般，聽畢小巧的作品，同樣能一起面對苦難。

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