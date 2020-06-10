新冠肺炎│音樂人創作抗疫歌　本地取景拍MV　望為香港人打氣

新冠肺炎陰霾仍覆蓋全港，失業率持續高企導致人心惶惶。有音樂人聯同舞蹈團體創作抗疫歌曲，又推出以「香港」為題的舞蹈課程，為香港人打氣。其中一名作曲人說：「現階段大家都好困難，但困難總要面對，希望藉互相欣賞帶出正能量」。

音樂創作人姜樂雯過去曾發布超過200首歌曲，他指今次因應疫情，想為「香港做返啲嘢」，故與填詞人甄燕鳴合作推出抗疫歌曲「同．理心」，並邀請SDM爵士芭蕾舞學院的兒童學員合唱，同為香港人打氣。

抗疫歌曲「同．理心」邀請了SDM爵士芭蕾舞學院的兒童學員合唱，為香港人打氣。（黃文軒攝）

姜樂雯表示，在創作歌曲時考慮了兒歌元素，又加入了現代感覺；加上與創作團隊有共同目標，故作曲過程只用了約兩天便完成，「全世界都在談人的互助互愛、世界共融，我們有共同方向，歌曲出來的效果超乎想像地好」。

填詞人甄燕鳴形容歌曲「熱血澎湃」，收到曲後只用了兩小時便完成填詞工作。她說：「歌曲想表達不只是同心抗疫，而種族歧視、仇視偏見的殺傷力隨時比病毒更強」。她又想藉此提醒香港人，「黎明之前是最黑暗的，香港人不要放棄！」

音樂創作人姜樂雯（左）過去曾發布超過200首歌曲，他指今次因應疫情，想為「香港做返啲嘢」，故與填詞人甄燕鳴合作推出抗疫歌曲「同．理心」。（黃文軒攝）

有份獻唱的音樂導師Mary說，這個時代尤其需要開心的事物，「小朋友好需要有正面的事去做，下一代才是我們的未來，他們的個人品格同價值觀對世界而言好重要」。

有音樂人聯同舞蹈團體推出抗疫歌曲，又推出以「香港」為題的舞蹈課程，為香港人打氣。（黃文軒攝）

是次的抗疫歌曲MV將由SDM學員出演，SDM院長陳遠航（Peony）說，除了拍攝MV外，學院特別在今年暑假以「Cheer Up Hong Kong」為主題，把具香港特色的人與事融會於舞蹈課程中，又將帶同小朋友四出香港著名景點拍攝MV，望為香港人打氣，「小朋友在疫情停課期間一來很悶，加上周邊好多負面信息，我們也想點事令大家Cheer up，而音樂及舞蹈是最易讓人接受的一件事」。