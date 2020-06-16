Mirror新歌《IGNITED》19號見街　　花姐親自操刀拍MV！

相隔7個月，男子組合Mirror終於推出2020年首支派台作品《IGNITED》，以如此大堆頭的組合來說，這個時間說快不快，但說慢也不算慢。早前12位成員更完成了MV的拍攝工作，而適逢拍攝當日是Ian生日，眾人更在拍攝現場為壽星仔慶生。

早前MIRROR為新歌《IGNITED》拍攝MV，更即場為成員Ian慶祝生日。（資料圖片）

今次《IGNITED》曲風有別以往《ASAP》或《Reflection》等作品，編曲走Funky路線，隊長Lokman介紹新歌道：「就好似歌名一樣，《IGNITED》俾人好熱辣辣嘅感覺，曲風同以前好唔同，感覺較Funky，因為都想有啲新花款，所以搞的新意思，俾啲唔同感覺大家。」身為經理人的花姐，今次再重操故業，繼Jer《水刑物語》後，再次為Mirror擔任MV導演，而拍攝上亦為組合帶來全新概念，以360角度拍攝，不過拍攝當日一開始便發生小意外，見證人Stanley說：「我哋首次採用360舞台拍攝，好有型嘅，而我又好彩係第一個拍，但好不幸我好有型望住個鏡頭一眼，個Cam嘅轉台就壞咗，之後攝影師要人手Keep住轉個Cam先可以繼續拍攝落去。」

今次新歌比MIRROR過往作品Funky感更重，深信MV跳起來也特別熱鬧。（資料圖片）

+ 7 + 6 + 5

《IGNITED》一曲除了Funky版本之外，其實另外亦有一個Remix版，拍攝MV當日，Mirror亦需要拍攝跳舞版Video，在拍攝前Edan坦言這是一次體能上的大挑戰，他說：「Funky版趣味少少，對於姜濤、Anson Lo佢哋型開嘅就困難少少，哈！Remix版感覺K-pop少少，我哋亦有拍一個Dance Version，要一鏡過。上次《Reflection》跳咗廿幾卅次，真係崩潰咁滯，希望今次可以快手啲。」眾隊員亦不負所望，最終連拍6 take，花姐便已收貨。其實拍攝《IGNITED》MV當日，剛好是Ian的生日，工作人員早已偷偷為他準備生日蛋糕，在拍攝中途更與Mirror各人突襲送上驚喜，Ian發現後展露天然呆表情，十分趣怪。被問到生日願望時，Ian誠心祝願道：「最緊要世界和平，喺疫情之下，亦希望人人有工開，不過就早啲收工啦！」

今次MV由花姐親自出手操刀，幸好只拍了6 take就收貨，的確錫住一班囝囝。（資料圖片）

Mirror在2020年馬不停蹄，早前更已落實舉行個唱，但由於疫情關係，演唱會需要二度延期，Alton解釋道：「演唱會因為受住種種因素要再延期，但我哋Mirror希望可以把握延期嘅機會，製作更多好嘅作品，可以喺嚟緊演唱會做出更有Mirror特色嘅演出俾大家睇，希望大家拭目以待。」有關演唱會延期事宜，將於落實後向外公布，密切留意。