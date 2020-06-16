樂壇核數師｜ERROR無緣Chill Club推介榜冠軍　MIRROR冇歌上過榜

今集「樂壇核數師」為大家分析各大樂壇流行榜在2020年第24周成績。自「Chill Club推介榜」推出後，大家將焦點放在本周冠軍歌，莫文蔚主唱的《呼吸有害》，然而當ViuTV讓這首TVB熱播劇集《飛虎之雷霆極戰》主題曲奪冠，旗下男子組合ERROR的作品《我們很帥》今個星期卻榜上無名，上榜兩周以來最高只得第3位。

莫文蔚《呼吸有害》再奪「Chill Club推介榜」冠軍，身處海外的她透過短片感謝ViuTV及聽眾支持，並答應觀眾回到香港後將現場演繹新歌。（節目擷圖）

ViuTV作品難上「Chill Club推介榜」 MIRROR單飛歌無一倖免

「Chill Club推介榜」推出已有3個星期，情況與TVB「勁歌金榜」剛好相反，其上榜歌較多元而且大眾化。不過，旗下大國文化歌手的作品中，目前卻只得ERROR《我們很帥》曾經上榜；而眾多ViuTV劇集及節目主題曲中，亦只得李拾壹主唱，單元劇《寂寞是幫兇》片尾曲《一起一個人》在今個星期上榜，暫列第6位。有趣的是，MIRROR成員姜濤的新歌《蒙著嘴說愛你》曾在各大電台樂壇流行榜上榜，但至今卻未打進「Chill Club推介榜」。難道ViuTV對其他唱片公司作品較為鬆手，卻對旗下歌手作品特別嚴格？

ViuTV單元劇《寂寞是幫兇》分別由Alan布志綸及李拾壹主唱劇集歌曲，但3個星期以來只得片尾曲《一起一個人》上榜。（節目擷圖）

在《Chill Club》過往集數的陣容來看，其實都能看出端倪。事關自2月14日起，MIRROR成員前後共推出過5首單飛作品，在各大電台龍虎榜都打進前十位置，但所有成員原來都未曾於《Chill Club》亮相；反觀ERROR曾在第二季亮相，並在現場唱出新歌《我們很帥》，歌曲最後都有上榜。MIRROR即將推出全新單曲《IGNITED》，且看往後能否同樣順利打入各大樂壇排行榜。

MIRROR即將推出最新單曲《IGNITED》。（資料圖片）

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《我們很帥》電台龍虎榜非冠即亞 ViuTV對ERROR特別嚴格？

從過往派台成績來看，《我們很帥》在「Chill Club推介榜」的表現的確略遜於三大電台樂壇流行榜。自4月11日上榜以來，《我們很帥》不但在「903專業推介」及新城「勁爆本地榜」最高升至第2位，更是「中文歌曲龍虎榜」冠軍歌，反觀在「Chill Club推介榜」卻只得季軍。

+ 6 + 5 + 4

其實「Chill Club推介榜」上榜初期呈滯後現象，例如當林一峰的作品《兜路》於「903專業推介」及新城「勁爆本地榜」上榜時，「Chill Club推介榜」卻將上一首派台歌《世界中心繼續轉》上榜。《我們很帥》自4月11日起已經開始打入電台龍虎榜，於第19周後下榜，但打入「Chill Club推介榜」已是第22周的事。當「Chill Club推介榜」要同時應付其他新歌的衝擊，過往派台歌的成績難免會打折扣。

點擊大圖觀看2020第24周各大歌曲流行榜走勢：

903專業推介 Top10：

+ 6 + 5 + 4

勁爆本地榜 Top10：

+ 6 + 5 + 4

中文歌曲龍虎榜 Top10：

+ 6 + 5 + 4

Chill Club推介榜 Top10：

+ 6 + 5 + 4

勁歌金榜 Top10：