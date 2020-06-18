黎明父親節前夕出新歌《顧家》　18秒女聲暗示再有新「J女郎」？

黎明（Leon）在今個星期化身「明福俠」，接連在社交平台上載短片。正當大家看得一頭霧水之際，Leon就在今日正式推出新歌《顧家》，當中更出現一把神秘女聲，令樂迷對這位女歌手真正身份感到好奇。

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Leon在父親節前夕，一連幾日在社交平台更新動態。星期一先上載17秒長短片，畫面先出現「有幾多人要求顧家？」、「同居、結婚=顧家」及「顧家不止有我們」等文字，之後出現幾個公仔頭像，而他就在幾道開開關關的門出現，讓觀眾非常困惑。之後他相繼推出約10秒短片，先後揭曉其中兩個卡通頭像代表林海峰及陳柏宇，令網民感到非常驚喜。

而Leon今日在揭開第4個公仔頭之前，早上率先上載新歌《顧家》的18秒音訊，宣佈新歌正式上架。不過這條音訊卻非Leon本人的歌聲，而是一位神秘女聲，原來《顧家》分別推出「同居版」及「已婚版」兩個版本，同由雷頌德作曲、編曲及監製，並邀請黃偉文填詞。這把女聲就會快閃在「同居版」內，憑唱腔推斷，相信這位女歌手並非旗下藝人JC陳泳彤；而「已婚版」則是較完整的版本，比「同居版」長約1.5分鐘。兩首歌今早在各大音樂平台上架已高佔排行榜位置，尤其有女聲的「同居版」更高居榜首。

Leon在社交平台率先新歌《顧家》中，由神秘女聲所唱的18秒音訊。（黎明Facebook影片擷圖）

另外，Leon今日亦揭曉最後一個公仔頭，原來藏着他的契爺胡楓，心水清的網民亦知道4人的共通點就是「顧家男」。不過，Leon就繼續賣關子，在片尾以「開工大吉」四個字交待，沒有透露他和林海峰、陳柏宇及胡楓會有怎樣的合作。