【歌手2020】歌后MISIA決賽慘敗　日媒揭潛規則質疑賽果內定

日本歌星MISIA早前參加內地歌唱比賽《歌手·當打之年》（又稱《歌手2020》），在總決賽以大比數慘敗袁婭維遭到淘汰。事隔一個半月，有日本媒體揭發節目不成文規定，質疑賽果內定。

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MISIA找來新人兼師妹Little Black Dress主音Ryo合唱《風繼續吹》日文原曲 - 《再會的彼端》 (微博圖片)

MISIA除了選曲上變化多端，第三集開始回到東京錄製比賽時，更多次在鏡頭前帶來藝術級表演，令參賽歌手都不敢發動奇襲，挑戰這位國民歌姬。不過在四月的總決賽，MISIA卻被從突圍賽晉級的袁婭維發動奇襲。MISIA翻唱張國榮《風繼續吹》的原曲，山口百惠的《再見的彼端》（日語：さよならの向う側），卻以票數173：312落敗，無緣歌王寶座之餘，更無法即席演繹成名作《Everything》。

袁婭維奇襲MISIA成功，最後不敵華晨宇屈居亞軍。（網絡圖片）

MISIA對賽果的意見近日曝光，有日本傳媒引述MISIA與當地記者中村竜太郎的對話，中村指：「MISIA似乎沒想到結局會是如此。她需要在日本直播才能參賽，但節目有一條不成文的規定，只有當晚身處現場，才有資格成為歌王候選人。而且，節目中有內地商界大佬的情婦演出，亦有來自大型娛樂公司旗下的歌手參賽。MISIA更慨歎『有些歌手真的唱得很好，但很快就被淘汰了。』」他們認為《歌手·當打之年》早已安排好結果，質疑節目內定。

日媒引述MISIA與當地記者中村竜太郎的對話，質疑節目賽果內定。（網上截圖）

點擊大圖重溫MISIA喺《歌手·當打之年》嘅藝術級演出！（網絡圖片）