RubberBand推新情歌《First Date》　疫情下拍拖初體驗與別不同

在新冠肺炎疫情下，市民需要保持社交距離，情侶間亦因安全考量而減少出外拍拖。RubberBand新歌《First Date》表面上只是憑歌回味彼此間第一次約會，MV卻透過低成本製作拍出情侶間疫情下的初次約會，簡單用兩部手機，原來都能製造一個與別不同的拍拖初體驗。

相信讀者在疫情嚴重的日子，都會乖乖留在家中吧。（《First Date》MV擷圖）

《First Date》是RubberBand近年難得一見的情歌，疫情下無法以正常手法拍攝MV，加上預算有限，故此想到以視像通話取代戶外見面，構成兩位主角在隔離日子下的初次約會。主音6號分享製作花絮時坦言：「RubberBand或者R-flat仍是一家要『睇餸食飯』的樂團/唱片小企，不能每首歌都可製作出一個正統MV，對上一次在大阪拍攝的《醒未?》已仿如上世紀的製作，畢竟中間也發生很多事情，對吧。」

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MV邀請梁雍婷及周漢寧擔任主角，在兩個不同居所拍攝。片段中兩位主角一開始的認真打扮，到開始視像通話後叫外賣、分享家中收藏、喝酒、看電影，甚至拿起自拍棍「跳舞」。主角之一的梁雍婷則指：「前陣子social distancing的生活，每天就是對著電腦、手機、外賣盒和家裡的貓咪，每到晚上心裡總有著一種說不出的憂愁。這首歌這個MV為我們上半年的生活作了一個小總結。隔離的生活也許寂寞，但並不孤獨。期待有一天我們能夠脱下口罩，好好擁抱。」