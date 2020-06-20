【專訪】Robynn葉晴晴單飛唱英文歌　唔諗商業嘢：畀我任性一陣！

Robynn & Kendy成軍9年，於今年3月宣布休團，讓不少支持者覺得十分可惜。近日Robynn（葉晴晴）率先推出第一首單曲《Lost Forever》，以英文歌回歸，歌迷第一時間想到兩個問題：「幾時會出廣東歌？幾時會復團？」但一切對Robynn來說都是言之尚早：「我淨係出咗第一隻歌啫，就問我幾時復合，我真係答唔到你呀！」 攝影：葉志明 Hair：EveChiu@muse hair 場地：byben studio

單飛只為探索不同曲風：R&K精神一直長存

2017年推出的《負攝石》代表Robynn & Kendy擺脫過往小清新曲風，成為她們生涯其中一個轉捩點，但在《負攝石》推出前一年，Robynn & Kendy因為種種原因而沒有發布任何作品，這段期間Robynn和Kendy（孫曉賢）在創作上、事業上都感到迷失，更是她們第一次萌生休團念頭：「我哋都有傾過同埋諗過呢樣嘢，但係嗰一刻就覺得其實我哋仲有好多嘢未試，仲有好多曲風想玩，所以先有《CURATION》呢隻碟，同之前嘅小清新係好唔同。」

訪問當日是Robynn第一日以自由身接受傳媒訪問，她直言拍攝硬照感覺有點陌生。（葉志明攝）

Robynn透露今年與環球唱片約滿前曾與Kendy討論過後續發展：「大家都有好多自己寫落嘅歌，好多自己諗落嘅故事，其實都係一個好多嘢要去探索嘅心態。」今次二人決定不再與環球續約，各自在音樂路上繼續冒險，休團消息一出，外界紛紛猜測她們是否不和，不過Robynn指：「我哋真係朋友，咁多年嚟大家都係一直尊重對方，無論係一個拍檔定係音樂人又好。如果冇咗Kendy，就唔會有今日嘅我，呢樣嘢係唔會變嘅。」雖然現在談復團都是言之尚早，但Robynn認為：「其實R&K（Robynn & Kendy簡稱）嘅精神會一直喺度，佢嘅品牌會一直喺度，而家只不過係新階段嘅開始。」

Robynn強調當初只是用「休團」兩字，從未提及解散Robynn & Kendy，更沒有與Kendy不和。（葉志明攝）

Robynn & Kendy暫別作《紅白》推出當日亦是兩人最後一日為環球工作的日子，Robynn回味着當時既興奮又害怕的感覺：「點算呢？應該做咩呢？個感覺好奇怪，唔知道應該點算。」她不認為日後沒有Kendy在旁會感到可惜，因為這是二人在音樂生涯上的新挑戰：「冇人再喺度傍住我啦，我有啲嘢唔識答冇人會Jam入嚟㗎啦；我記錯啲Chord，冇人會喺隔籬提我要彈咩Chord，要大個女啦。」

獨立身份出英文歌做回自己：唔需要再去計任何嘢

首支個人單曲《Lost Forever》由Robynn包辦曲、詞創作，她認為獨立歌手身份更有助自己以英文歌回歸樂壇：「我而家唔需要再去計任何嘢啦，我唔需要理會自己喺一個廣東市場點解要出英文歌，我冇晒呢啲規則啦。」Robynn在創作Demo的過程會都會創作英文歌詞，但因迎合廣東市場，於是找作詞人填上中文歌詞，賦予新的生命。Robynn解釋：「其實我都欣賞㗎，但係有啲嘢我未有機會做過，所以我都好想把握呢次自由身嘅機會，做啲關於我曲、詞嘅嘢。」

+ 8 + 7 + 6

Robynn認為自己在環球時代需要迎合本地商業音樂市場，導致創作上有一定限制，而最理想的解決方法就是做回自己：「之前我哋拍YouTube（翻唱影片）嘅時候，其實我哋都冇理㗎。但係你加入咗一個叫『歌手』嘅行業，你就要接受嗰個模式，我今年就唔想再諗。」

Robynn推出英文歌之際，有人猜測此舉是否代表她離開廣東歌市場。Robynn認為：「我覺得廣東歌永遠喺我心裏面有一個好重要嘅部份，其實我都已經諗緊日後嘅計劃都會返去做返廣東歌，但係今年就希望想做啲我之前未試過做嘅嘢先。」最後更直言：「你畀我任性一陣先啦！」