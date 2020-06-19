【娑婆】陳蕾新曲探討人性陰暗　原來講緊《延禧攻略》魏瓔珞？

陳蕾（豹哥）今年的作品本來計劃以各地文化為主題，並打算到相應國家拍攝MV，在疫情下只好變陣出擊。今日（19/6）豹哥推出新歌《娑婆》，新歌以佛教「娑婆世界」為靈感，探討人間面對的種種困惑，但最初的靈感原來是來自兩年前的電視劇《延禧攻略》。

《娑婆》繼續有Mike Orange（左）編曲及監製，一開始邀請黎曉陽加上喉音唱法部分，更請到Kendy（孫曉賢）設計歌名字體。（陳蕾Instagram圖片）

豹哥早前接受商台節目《廣東爆谷》時透露，《娑婆》的旋律早在2018年8月已寫好，當時在好友鄧小巧介紹下追看《延禧攻略》，雖然之前不常追睇劇集，但後來卻因為主角魏瓔珞女強人個性，而深深愛上《延禧攻略》，並從電視劇得到啟發：「佢真係『人不犯我，我不犯人；人若犯我，我十倍奉還』，我覺得好剛強、好有型，其實係因為咁而寫咗隻歌，就係想寫佢呢種個性。」豹哥以普通話歌詞完成初版Demo，旋律與《娑婆》最終版本相近，而歌詞則以魏瓔珞的性格出發。

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相隔10個月，豹哥在尼泊爾旅行中認識佛教文化，並在這段時間作好《娑婆》的歌詞，內容已與原曲的初衷，魏瓔珞的性格完全無關。她解釋：「好似係我哼咗『生於娑婆 哪有着童話』，跟住發現我之前啲Demo可以塞到『娑婆』呢兩隻字。總之有時係感覺嚟㗎，可能係緣分啦！」