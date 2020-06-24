周杰倫14隻經典大碟變黑膠唱片　首張專輯紀念日推出賀出道20周年

近年音樂界掀起一股復古風，其中黑膠唱片正是不少樂迷致力收藏的寶物。不少音樂發燒友會購買一套高質音響安放家中，購買專輯時亦會留意歌手會否推出黑膠唱片，因為絕大多數黑膠唱片音質最接近原聲，聆聽時更有臨場感。而未曾推出黑膠唱片的周杰倫，更將會一口氣將過往14張專輯變成黑膠唱片，並推出珍藏套裝，對同時喜歡周杰倫作品及黑膠唱片的樂迷而言是一大喜訊。

周杰倫將14張專輯變成黑膠大碟，每張專輯都以雙片裝黑膠形式製作，合共28片黑膠唱片將全數收錄157首周杰倫專輯及EP內的歌曲。（資料圖片）

全數黑膠專輯將在11月6日推出，正好是周杰倫第一張專輯推出20周年紀念日。一直喜歡收藏黑膠唱片，亦是周杰倫好拍檔的填詞人方文山直言：「杰倫的音樂本身就是一個指標、一個經典，所以夠資格列入聽覺美學的範疇內，就好像『時空膠囊』，把聽覺記憶鎖在黑膠唱片裡面，值得收藏。」今次計劃除重新製作14張經典大碟外，更會將其餘4張EP收錄的7首歌曲收錄在每首單曲推出時、時間年份最接近的專輯裡，為樂迷獻上彩蛋，例如2006年1月的單曲《霍元甲》，就會收錄在2005年11月推出的專輯《11月的蕭邦》中。整個計劃合共收錄了周杰倫157首曲目，而為了保留唱針軌道最大的運作空間，33又1/3 RPM(轉速)單面不超過18分鐘的限制要求，每張專輯都製作成雙片裝黑膠，因此14張專輯的完整曲目將變身28片黑膠唱片。

樂迷除可選購單張唱片外，更可以一口氣購買全套黑膠大碟，套裝附送以手提箱造型設計的「Jay Chou 20蒐藏箱」，讓樂迷安放偶像的黑膠唱片。只是蒐藏箱中一共有15張專輯空位，似乎周杰倫透過設計有所暗示。他早前曾說：「《Mojito》推出之後暫時不會有單曲的推出，再來就是新專輯了！」外界紛紛猜測，新專輯除了發行CD之外，或會進一步推出黑膠唱片，供喜愛黑膠的樂迷朋友收藏。

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