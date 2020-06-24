【那些我愛過的人】連詩雅歌手出身　代表作點止得《到此為止》？

最近TVB劇集《那些我愛過的人》正在熱播，不少觀眾都留意到歌手出身，劇中飾演方書文的Shiga連詩雅。談到她在歌唱生涯的代表作，不少人第一時間都會想到成名作《到此為止》，卻甚少說起其他作品。不過，問到真正的Shiga支持者，他們就會說起更多偶像知名作。以下5首歌，就能聽得出Shiga的功架。

除了《到此為止》，Shiga還唱過不少好歌。（資料圖片）

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說一句

這首歌是第一首三台冠軍歌，其演繹的悲情歌大受好評，因此被定為「新一代少女苦情歌代言人」。此曲更有劇場版《（給我）說一句》。

只要和你在一起

同是三台冠軍歌，此曲是四大唱片公司與TVB的版權紛爭事件平息後首位在《勁歌金榜》奪冠的女歌手。

水星逆行

歌曲以星座現象入名，MV屬《只要和你在一起》續集。故事中Shiga先在台灣與調酒師結緣，最後二人回到香港後，卻分手收場。

舊街角

歌詞用舊街小巷為靈感，帶出情感隨時間而丟淡的無奈。一句「時光總不留人 難得過去幸運」，更是不少樂迷慨歎時光飛逝所引用的歌詞。

孤身走

Shiga轉投星夢後產量減少，但仍有非劇集單曲《說分手》，不過要數轉會後討論度最高的作品，非《獨孤天下》主題曲《孤身走》莫屬。