【專訪】現今做音樂節目到底有幾難？　許文軒多番遭擱置終圓夢！

近年，香港的音樂產業不時被形容為風光不再，聽廣東歌的全盛時期經已過去，甚至隨街問一個人到底今年香港有什麼音樂作品，大概也只能答得出幾首。聽歌習慣改變，甚至連帶音樂節目的重視程度也相對下降，現時電視上除了恆常模式的音樂節目如《Chill Club》、《勁歌金曲》外，已大幅減少了其他形式的音樂節目，即使TVB還有《流行經典50年》、《樂勢529B》等節目，形式也是八九不離十。還記得以前歌手出歌，電視台會特意製作林林總總的音樂特輯，甚至會遠赴其他國家拍攝，不過這種變化多端的音樂節目已買少見少，甚至現時想開拍一個新的音樂節目，也是困難重重。

TVB主持許文軒（Edmond）近日推出新節目《我們的音樂時代》，閒話間也能感覺到，要在電視台開一個新的音樂節目，著實在不容易，到底有多困難？Edmond表示自己早於2011年已構思推出一個屬於自己的音樂節目，當時他的想法是打算找一些「樂壇失縱人口」訪問近況：「其實個節目已經拍晒板，嘉賓都搵埋，不過最後都係胎死腹中，去到2014年又諗住將個節目重生，但結果都係一樣。」本來的鴻圖大計遭擱置，加上後來又有《流行經典50年》，不少歌手也重返幕前唱歌，原本的構思也沒法再重用，這一等，便是5年時間。

入行多年雄心壯志，希望製作一個屬於自己的音樂節目，結果換來一次又一次等待。今年許文軒星途漸有起色，終於推出《我們的音樂時代》（梁碧玲攝）

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2019年，許文軒再次爭取到機會製作屬於自己的音樂節目《我們的音樂時代》，由約嘉賓、資料搜集、寫稿、訪問以至後期剪接，全數親自落手落腳，除他以外就只有一位撰稿、一位導演，以及幫忙拍攝的攝影師，連Edmond自己也笑言：「以一個電視節目嚟計，絕對係小本製作。」據記者了解其實節目早於去年已經準備好，而記者這個訪問其實也早於去年尾已完成，不過因種種問題，節目排期一推再推，直至今年5月頭，《我們的音樂時代》終於在J2面世，不過只做了兩集，節目又被腰斬，連記者也不禁致電Edmond：「為什麼做兩集又停？」對方也只好苦笑：「公司要轉節目時間表，所以6月尾先可以再播。」而當時節目播映了兩集，據知收視也是不俗，或者是音樂節目真的不太受重視，結果首當其衝被「犧牲」。

《我們的音樂時代》其實在4月已播出首2集，不過由於節目調動關係，隨即又被腰斬，並於6月28日重啟。（梁碧玲攝）

最初參加2003年度全球華人新秀歌唱大賽，及後又透過TVB娛樂新聞台公開招募中踏入電視行業，不經不覺已經14年，以主播來說已算是資深，不過多年以來許文軒也特別鍾情於音樂相關的主題，所以每個跟音樂有關的訪問他也特別珍惜，記憶自然深刻。問到多年以來的工作中，與不同巨星相處有什麼技巧，他表示最基本也是要了解受訪者的故事及性格，Edmond又記起入行初期要訪問陳奕迅的一個故事：「啱啱入行都試過撞板，有一次訪問陳奕迅，當時我應公司要求問佢一啲私人問題，咁當然每位藝人都唔想答呢啲，加上可能我自己問得心虛啦，始終Eason都係神級，話冇壓力就假。」面對私人問題，Eason當下回應Edmond：「如果你係我朋友，我咪話畀你聽囉。」當時Edmond還未懂如何應對，臨場爆肚一句：「可能我哋將來係朋友呢。」最後Eason冷道：「可能啦。」現時回想起這個尷尬經歷，Edmond也笑說：「其實都唔知點解自己會講咗句咁嘅嘢，細個唔識死。但做做下就會明白，有時你問個星一啲尷尬問題，通常個藝人都會明白大家要交貨，唔想你難做，所以佢都會準備好一個答案，最緊要你問得大方。」不過Edmond又補充：「其實陳奕迅係一個幾得意嘅人，第二次見到佢，佢已經唔記得發生過一件咁嘅事，成個訪問嘅氣氛都好開心，一傾傾咗幾個鐘，去到成棟大廈熄冷氣都唔捨得完。」

入行初期，許文軒也笑言自己「唔識死」，訪問時竟走到陳奕迅旁邊話要佢朋友，不過其後二人關係也著實不錯。（梁碧玲攝）

記者又忍不住好奇，許文軒多年來單是做藝人專訪已超過300個，哪些歌手做訪問的難度特別高？就如記者所料，阿嬌鍾欣潼是其中之一：「阿嬌同衛蘭做專訪，通常答問題會比較簡短，佢哋唔係答唔到，只係短啲咁解。」大家作為觀眾會明白，如果藝人答問題答得簡短，而主持不停問問題，觀眾大概也會看得不自在，所以Edmond試過與衛蘭、阿嬌做訪問前，先用半個鐘去解釋整個訪問內容：「我想睇下佢哋會點答，再幫佢哋組織一下個答案，有一次我都忍唔住同阿嬌講『不如你試下答長啲呀。』」最後出來的訪問效果自然理想得多，甚至Edmond也大讚：「近幾年再做佢哋訪問，都唔洗再花咁多時間去同佢哋熱身。」

不少人也許會好奇，阿嬌每次做訪問也會大爆金句，什麼「個個都拍拖，唔通個個都想拍拖咩」、「養狗唔可以嫁獸醫」，深信樂迷也有所聽聞，到底Edmond又如何應對這些跳脫的答案？他笑道：「你唔覺得其實阿嬌講嘢好有point咩？黎明講嘢都好多金句㗎。以往其實同阿嬌做訪問，其實啲答案唔係真係咁難理解，不過佢有時講嘢比較慢，如果唔修剪下大家會聽得比較辛苦。」他又力撐阿嬌：「其實佢個人幾感性，有咩就講咩，呢種直接嘅相處我反而覺得幾好。有一次做訪問，都講到阿嬌嘅人生低谷，我一提起佢契爺劉鎮偉，佢已經眼濕濕，其實阿嬌份人好簡單，你想知咩佢就答咩。」