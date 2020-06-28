黃明志新歌邀三上悠亞拍自肥MV　上載11小時錄過百萬點擊

馬來西亞歌手黃明志早前已經預告，新歌邀得日本AV女優三上悠亞擔任MV女主角，更在社交平台「警告」各位網民「18歲以下要看記得叫爸爸媽媽來就對了」。昨晚（27/6）黃明志正式上載新歌《不小心》MV，在YouTube只花11小時就已錄得100萬點擊，打破三年前《擊敗人》MV用18小時衝破百萬點擊的記錄。

《不小心》充分展現黃明志的鬼才，雖然以浪漫情歌的方式演繹，但歌詞卻大玩不文諧音，增添不少情色隱喻，MV畫面更加入龜、白色奶油及鮑魚等物件「配合」，透過歌曲刻畫性事。而三上悠亞在MV亦分別穿上低胸短裙、小背心、真理褲、比堅尼，盡顯性感一面。不過黃明志對自己的才華相當有信心，得知MV在YouTube點擊率破記錄後笑言：「我相信大家那麼愛這首歌肯定是因為我的歌聲造成的，絕對跟三上小姐一點關係都沒有。」

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黃明志直言：「三上悠亞最大的女神特質，就是她已經完全能掌握男生想要看什麼，男生喜歡什麼。所以她的一顰一笑，舉手投足都能牽動著我們的心。這是許多花瓶美女做不到的事情。」不過黃明志坦言女朋友全程都在拍攝現場，令自己過程中全程保持繃緊，更笑指：「面對三上悠亞這種頂級的美女，在這種窘迫的環境下拍MV，也只能不斷默唸著心經，心繫佛祖。」

黃明志和三上悠亞同時也拍了一條有關日本與大馬女生不同之處的YouTube片。（黃明志/Namewee YouTube截圖）

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