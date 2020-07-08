陳健安公開新歌《廢學》創作過程　概念源於演唱會延期後頹廢生活

陳健安（安仔）本來於2月舉行的《以青春之名演唱會》因疫情延遲至9月舉行，令他非常傷心。去到今年5月，其餘C AllStar成員新歌同一時間登上各大樂壇流行榜時，安仔卻一直閉關寫歌，直至上月才推出《廢學》。最近他與樂迷分享新歌創作過程，原來一切要從演唱會宣布延期講起。

陳健安《以青春之名2020演唱會》原訂於 2月28日伊館舉行。 (網絡圖片)

操到好Fit 聞個唱取消立即「自我放棄」

最近On仔除為9月18日的演唱會做好準備外，亦藉分享創作過程分享自個唱宣布延期後的情況，他指：「嗰段時間好迷惘，已經操fit，歌詞寫好，準備上場。一收到延期通知，喊咗出嚟。第二日，就攞晒屋企啲零食出嚟，連續齋啪咗三罐超好味朱古力粉，仲有朱古力消化餅、雪糕、蛋卷。上網睇下YouTube，㩒㩒吓㩒到Lofi Jazzy hip hip beats，覺得好好聽，就日日Lofi撈snacks（零食），聽咗個幾月，好似有返啲節奏。」

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On仔在3月曾斷絕社交平台12日，期間自學編曲，嘗試加入自己喜愛的Lofi曲風，並將一首2018年的demo重編，並找其他樣本比較。

得到公司同事讚好後，他決定找叱咤903 DJ Oscar填詞，並以文字交代創作概念：「『廢』是成長必經之道，是一門學問，就像牛奶變芝士一樣，與細菌共享崖上小屋，慢慢發酵而成，就是『广』+『發』。崖上小屋看似危險，沒人敢接近，因此沒有等閒之輩騷擾，只有勇者才敢進入，是靜修之地。我們要廢到盡，在未知道上享受廢的智慧。」而如今樂迷聽到的歌詞，On仔非常喜歡，更形容為「無（冇）牙阿婆都消化到嘅歌詞」。

點擊大圖睇下安仔點講《廢學》創作過程：

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為何突然想分享歌曲及MV製作過程？他解釋：「一嚟我記性差，二嚟可以畀我記住每個創作嘅點滴，記錄每個單位付出嘅愛同熱情，三嚟我相信喜歡歌曲嘅樂迷都想知道更多，一首歌一堆故事，背後係整個團隊生命嘅痕跡，有血有肉。」