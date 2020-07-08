李克勤廣東歌《格林童話》出爐　副歌欠唞氣位被考起：頭都痕埋！

李克勤上一次推出廣東歌，已經是2019年為電影《廉政風雲》獻唱的主題曲《活埋》，其後他錄製國語專輯《你是我的大明星》，今年亦推出兩首國語歌《不見就散》及《飛翔的蒲公英》，直至近日，克勤終於推出全新廣東歌《格林童話》，雖然出道已有34年，但他在錄製這首新歌時卻遇到一大難題，令他非常頭痛。

《格林童話》看似講述一段童話愛情故事，但從林若寧的歌詞中，可以看出一段現實生活中的愛情在熱戀過後隨時間丟淡，與幻想中的童話故事截然不同。李克勤亦指歌詞沒有美化婚姻關係：「童話故事通常都係公主王子，跟住有個Happy ending，但現實生活中係咪咁呢？往往同我哋小時候所睇到童話故事嘅結局有出入，所講嘅都係一啲現代人經常會發生嘅愛情故事。」

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歌詞密集沒唞氣位 錄Demo非常頭痛

克勤又分享第一次收到Demo時的感受，更舉出多個「非常」：「非常動聽、詞寫得非常之好。而且呢首歌係非常非常之咁難唱，非常非常之水蛇春，冇唞氣位，錄咗非常非常之多日，真係錄到頭都痕埋。」在副歌中，克勤更要一口氣連唱28字，以慢歌來說難度的確相當之高，看來克勤真的要花很多苦工，才能順利完成這部分。